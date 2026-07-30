2026-07-30 07:19:42

Την αλήθεια των όσων αναφέρει στην επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σχετικά τον απαράδεκτο, όπως τον χαρακτηρίζει τρόπο με τον οποίο κυρίαρχη εταιρεία στο χώρο της εξωσωματικής διαθέτει σκεύασμά της στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία της χώρας επιβεβαιώνουν μιλώντας στο DailyPharmaNews τόσο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) κ. Βασίλης Μπιρλιράκης όσο και αυτός του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.



Ο κ. Μπιρλιράκης ανέφερε ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία εφοδιασμού της αγοράς με το εν λόγω προϊόν με αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των φαρμακοποιών – πελατών τους. Όπως είπε, το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. «Είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται λιγότερα από τα μισά αιτήματα που υπάρχουν για το σκεύασμα». Για τον πρόεδρο της ΟΣΦΕ η κίνηση του ΠΦΣ να καταγγείλει με επιστολή της την εταιρεία ήταν σωστή. «Εμείς στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προέρχεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και που επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών εφοδιασμού των φαρμακείων».



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