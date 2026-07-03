2026-07-03 10:38:02

Πάνω από 100 ημέρες μετρά η αδράνεια του Οδοντωτού, με την τοπική οικονομία να αιμορραγεί καθημερινά. Οι επαγγελματίες της περιοχής δοκιμάζονται σκληρά, η τουριστική κίνηση υποχωρεί ραγδαία και μια ολόκληρη περιοχή καλείται να πληρώσει το βαρύ τίμημα αυτής της συνεχιζόμενης στασιμότητας.Στο μεσοδιάστημα της κρίσης, υπήρξε αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι άνθρωποι του τόπου περίμεναν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ