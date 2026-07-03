2026-07-03 10:38:02
Φωτογραφία για Αχαΐα: Κραυγή αγωνίας για τον Οδοντωτό -«Όχι» στα προεκλογικά πυροτεχνήματα – Απαίτηση για ασφαλή λύση.
Πάνω από 100 ημέρες μετρά η αδράνεια του Οδοντωτού, με την τοπική οικονομία να αιμορραγεί καθημερινά. Οι επαγγελματίες της περιοχής δοκιμάζονται σκληρά, η τουριστική κίνηση υποχωρεί ραγδαία και μια ολόκληρη περιοχή καλείται να πληρώσει το βαρύ τίμημα αυτής της συνεχιζόμενης στασιμότητας.Στο μεσοδιάστημα της κρίσης, υπήρξε αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι άνθρωποι του τόπου περίμεναν sidirodromikanea
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