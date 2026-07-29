2026-07-29 16:28:45

Νέες ώρες λειτουργίας ανακοινώνονται για το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 7 Αυγούστου, καλύπτοντας τις νυχτερινές ανάγκες του κοινού.Σημαντική επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αναμένεται να εφαρμόσει το Μετρό Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, τα δρομολόγια θα sidirodromikanea

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