2026-07-29 16:28:45
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Από 7 Αυγούστου το νέο διευρυμένο ωράριο στο Μετρό με δρομολόγια έως τις 2:00 τα ξημερώματα.
Νέες ώρες λειτουργίας ανακοινώνονται για το Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 7 Αυγούστου, καλύπτοντας τις νυχτερινές ανάγκες του κοινού.Σημαντική επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αναμένεται να εφαρμόσει το Μετρό Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, τα δρομολόγια θα sidirodromikanea
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