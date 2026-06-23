Μια καθηγήτρια εγκατέλειψε τους φορητούς υπολογιστές και επέστρεψε στο μολύβι και το χαρτί — και οι μαθητές της βελτιώθηκαν θεαματικά μέσα σε μόλις πέντε μήνες.Απογοητευμένη από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, η καθηγήτρια Λογοτεχνίας AP, Maureen Mulvaney, στη Μινεάπολη, πήρε μια ριζοσπαστική απόφαση: απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές μέσα στην τάξη.Στο πλαίσιο αυτού του «παραδοσιακού» πειράματος, οι μαθητές κλήθηκαν να κάνουν όλες τις εργασίες τους με μολύβι και χαρτί, αντικαθιστώντας τα ψηφιακά αρχεία PDF με έντυπα βιβλία. Παρότι αρχικά αρκετοί φοβήθηκαν ότι θα μείνουν πίσω, ο στόχος ήταν να ανακτηθούν η βαθιά συγκέντρωση και η αντοχή στην ανάγνωση, δεξιότητες που πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι φθίνουν σε έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τις οθόνες.Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τον Σεπτέμβριο, μόλις το 46% των μαθητών ένιωθε σίγουρο για τις αναγνωστικές του ικανότητες. Μέχρι τον Φεβρουάριο, το ποσοστό αυτό είχε εκτοξευθεί στο 95%. Μαθητές που δυσκολεύονταν να γράψουν έστω και μία παράγραφο με το χέρι, έφτασαν να συντάσσουν εκθέσεις 6 και 7 σελίδων. Σχεδόν το 80% δήλωσε ότι η σκέψη και η οργάνωση των ιδεών γίνεται ευκολότερα στο χαρτί παρά σε μια ψηφιακή συσκευή.Πέρα από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι μαθητές παρατήρησαν ότι μείωσαν και τον χρόνο που περνούσαν μπροστά σε οθόνες στο σπίτι. Η ανάκτηση της προσοχής και της συγκέντρωσής τους μέσα στην τάξη φαίνεται πως συνέβαλε σε καλύτερη επικοινωνία, πιο ουσιαστικές συζητήσεις και πιο υγιείς συνήθειες εκτός διαδικτύου.Πηγή: Prada, L. (2026). Schools Are Bringing Back Pen and Paper, and Students Are Thriving. Vice Magazine.Μετάφραση απο τον τοιχο του Hashem Al-Ghaili

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