2026-07-30 09:58:20
Φωτογραφία για Το σόι σου - Νέα επεισόδια, νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες - Δείτε φωτογραφίες
Όταν δύο σόγια γίνονται ένα, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι η ζωντανή απόδειξη!

Μαλώνουν, παρεξηγούνται, μονιάζουν και αγαπιούνται, όλα σε υπερθετικό βαθμό!

Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται άφθονο γέλιο και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές.

Τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, μαρτυρούν ότι όλα κυλούν απολύτως… φυσιολογικά στα δύο σόγια!

Οι δυο Βαγγέληδες, παππούς κι εγγονός, συνεχίζουν τις «συνομωσίες» τους.

Η απολαυστική Αλεξάνδρα σε τρελά κέφια.  

Αφρούλα και Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους δημιουργώντας νέες «καταστροφές».

Τα απερίγραπτα μπλεξίματα της Μπέλας.

Οι Ζουζουνέλς σε κάποιου είδους ετοιμασίες.

Τα οικογενειακά τραπέζια που δε σταματούν ποτέ και ξεχειλίζουν αγάπη.

 

…και αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση!

 

Το πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ξανά ραντεβού το φθινόπωρο, με νέες ακόμη πιο τρελές, αγαπησιάρικες, οικογενειακές περιπέτειες.

Πηγή: tvnea.com
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