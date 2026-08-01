2026-08-01 21:44:53
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια του νέου υβριδικού συρμού Hitachi HTR 412 της Hellenic Train.Στο πλαίσιο των δοκιμών, το κανάλι GreekTrainSpotting κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα και φωτογραφικό υλικό, αποτυπώνοντας τις διελεύσεις του συρμού στις περιοχές της Δεκελείας, της Οινόης και της Τανάγρας.Δείτε το εντυπωσιακό βίντεοΕυχαριστούμε τον κ. Σόλων για την αποστολή του sidirodromikanea
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