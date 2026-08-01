2026-08-01 10:16:38
Φωτογραφία για Οι κόρες της Αρετής - Γνωρίστε τη Λουκία και τον Περικλή, τους γείτονες της Αρετής
Η μεγάλη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha και ξεδιπλώνει την ιστορία μιας μάνας που είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δυο της κόρες τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν πάντα το τίμημά τους.

Στη γειτονιά της Αρετής, η Λουκία και ο Περικλής δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να κρατήσουν ενωμένη την οικογένειά τους. Μια σχέση γεμάτη αγάπη, συγκρούσεις και δύσκολες ισορροπίες, που θα δοκιμαστεί όσο τα γεγονότα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή.

 

Η Γιούλη Τσαγκαράκη είναι η Λουκία

Μια γυναίκα απλή, ζεστή και βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι παντρεμένη με τον Περικλή και έχουν έναν γιο, τον Νικόλα και μια κόρη την Ελένη. Αρκείται στα μικρά πράγματα της ζωής και παλεύει καθημερινά να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι της. Η παλιά της φιλία με την Αρετή έχει μετατραπεί σε μια έντονη αντιπαλότητα, καθώς οι δυο τους έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο να ονειρεύονται το μέλλον των παιδιών τους.


 

Ο Δημήτρης Ξανθόπουλος είναι ο Περικλής

Ο Περικλής είναι ο άντρας της Λουκίας και πατέρας του Νικόλα και της Ελένης. Είναι ένας σκληροτράχηλος οδηγός ταξί, που έχει μάθει να κρύβει τις αδυναμίες του πίσω από τον θυμό και την αυστηρότητα. Αγαπά την οικογένειά του, όμως δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα οι σχέσεις του με τους δικούς του ανθρώπους να δοκιμάζονται διαρκώς.

Πηγή: tvnea.com
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