2026-08-01 02:31:06

Τα όσα ανέφεραν στο DailyPharmaNews οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) κ. Βασίλης Μπιρλιράκης και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης για τις πρακτικές φαρμακευτικής εταιρείας την οποία καταγγέλλουν φαρμακοποιοί σχετικά με τον τρόπο διάθεσης σκευάσματος για την εξωσωματική γονιμοποίηση επικαλείται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απαντώντας σε επιστολή που έλαβε από αυτήν και η οποία, να σημειωθεί, δεν έχει γνωστοποιηθεί το περιεχόμενό της.



Μάλιστα ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι η εταιρεία τελικά επιβεβαιώνει στο ακέραιο τις καταγγελίες του καθώς «παραδέχεται ότι οι ποσότητες που διαθέτει στις φαρμακαποθήκες είναι περιορισμένες και ότι, όταν αυτές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία, η προμήθεια του σκευάσματος γίνεται απευθείας από την εταιρεία μόνο προς φαρμακεία που συνεργάζονται με αυτήν. Για τα δε φαρμακεία που δεν συνεργάζονται μαζί της, απαιτεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που επί της ουσίας έχουν ως αποτέλεσμα, η πρώτη εκτέλεση της παραγγελίας να πραγματοποιείται μετά από τουλάχιστον δέκα ημέρες».



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