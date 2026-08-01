2026-08-01 14:13:45
Φωτογραφία για Αυτό είναι το νέο λογότυπο του «Καλημέρα Ελλάδα»



Το TVNEA.COM αποκαλύπτει το νέο λογότυπο του «Καλημέρα Ελλάδα», σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Το νέο εικαστικό διατηρεί τη γνώριμη ταυτότητα της εκπομπής, ωστόσο αποκτά πιο σύγχρονη αισθητική. Κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε, ενώ το νέο σύμβολο με την ανοιχτό  παράθυρο και τον ανατέλλοντα ήλιο παραπέμπει σε ένα νέο ξεκίνημα, διατηρώντας παράλληλα τον πρωινό χαρακτήρα του «Καλημέρα Ελλάδα».

Η ανανέωση του λογοτύπου έρχεται να συνοδεύσει τη μεγάλη αλλαγή στην παρουσίαση της εκπομπής. Μετά το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν τα ηνία, φιλοδοξώντας να οδηγήσουν το ιστορικό ενημερωτικό πρόγραμμα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, με έμφαση στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση.

Το νέο λογότυπο αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα της συνολικής ανανέωσης που έχει σχεδιάσει ο ΑΝΤ1 για την εκπομπή, η οποία επιστρέφει με νέα εικόνα, νέα πρόσωπα και ανανεωμένη φιλοσοφία, χωρίς να χάνει τον διαχρονικό της χαρακτήρα.











Πηγή: tvnea.com
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