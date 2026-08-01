Το Facebook σχεδιάζει ορισμένες σημαντικές αλλαγές, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τους χρήστες του από το να μετακινούνται σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok - αλλαγές που μοιάζουν, μάλλον αμφιλεγόμενα, με προσπάθεια να μετατραπεί το Facebook σε κλώνο του TikTok.

Ο επικεφαλής του Facebook, Τομ Άλισον, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα αρχίσει να δοκιμάζει μια «επανασχεδιασμένη εμπειρία» αργότερα μέσα στη χρονιά, η οποία θα βάζει μια μερίδα χρηστών σε μια «πλήρους οθόνης εμπειρία βίντεο από τη στιγμή που ανοίγουν την εφαρμογή».

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Σύμφωνα με το The Verge, η Meta δεν έδωσε παραδείγματα για το πώς θα μοιάζει το νέο πειραματικό περιβάλλον, αλλά ανέφερε ότι αρχικά θα διατεθεί σε χώρες όπου υπάρχει έντονη προτίμηση για περιεχόμενο βίντεο, με πιθανή επέκταση στις ΗΠΑ την επόμενη χρονιά. Οι δοκιμές αυτές βασίζονται στην παρατήρηση της Meta ότι «το βίντεο είναι εκεί όπου πραγματοποιούνται οι συζητήσεις, δημιουργούνται κοινότητες και πλέον αρχίζει να πραγματοποιείται ακόμη και το εμπόριο» - γεγονός που θέτει την αρχική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Meta σε κίνδυνο να μείνει πίσω.

Παρότι η Meta δεν δημοσιεύει ξεχωριστά στοιχεία χρηστών για καθεμία από τις πλατφόρμες της, συνολικά έχασε 20 εκατομμύρια χρήστες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας.

Ο «οδοστρωτήρας» TikTok

Το Facebook εξακολουθεί, σύμφωνα με αναφορές, να είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, όμως το YouTube βρίσκεται πολύ κοντά στη δεύτερη θέση, ενώ το TikTok δεν απέχει πολύ. Το TikTok ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου μηνιαίων χρηστών μόλις τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, φτάνοντας σε αυτό το επίπεδο πολύ ταχύτερα από το Facebook.

Η Meta λάνσαρε τα Reels στο Instagram το 2020, προκειμένου να ανταγωνιστεί καλύτερα το TikTok, και τώρα προσπαθεί να κάνει κάτι παρόμοιο και με το Facebook. Αυτό συμβαίνει αφού ο Άλισον είχε δηλώσει στο The Verge το 2022 ότι θεωρεί πως «το TikTok κυνηγάει το Facebook» και όχι το αντίστροφο.

Η νέα ειδική εφαρμογή Seller της Meta

Το Facebook έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε ένα μείγμα υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και εμπορίου και τώρα μιμείται επίσης αντίστοιχες πλατφόρμες ανταγωνιστών, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών του.

Τώρα λανσάρει το Seller, μια ειδική εφαρμογή παρόμοια με το Craigslist για πωλητές του Marketplace, η οποία τους επιτρέπει να παρακολουθούν την απόδοση των πωλήσεών τους, να διαχειρίζονται τις αγγελίες τους και να επικοινωνούν με τους αγοραστές.

Το Facebook λάνσαρε επίσης νωρίτερα φέτος την εφαρμογή Forum, η οποία προσφέρει έναν ειδικό χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις Ομάδες του Facebook - κάτι παρόμοιο με τις κοινότητες τύπου subreddit του Reddit.

Επαληθευμένοι χρήστες

Αλλαγές γίνονται επίσης και στα σήματα επαλήθευσης του Facebook, τα οποία απαιτούν συνδρομή επί πληρωμή στο Meta Verified, με τιμή που ξεκινά από 11,99 δολάρια τον μήνα.

Τώρα, το Facebook αναφέρει ότι προσφέρει ένα δωρεάν σήμα επαλήθευσης, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μέσω μιας «απλής διαδικασίας επαλήθευσης με selfie». Στόχος είναι να βοηθήσει τους χρήστες να γνωρίζουν ότι ένα προφίλ συνδέεται με ένα πραγματικό πρόσωπο.

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