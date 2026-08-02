Οι εικόνες πυρκαγιών επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία είναι μόνο μερικές από τις χώρες που τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ιδιαίτερα καταστροφικές φωτιές. Πρόκειται για μια σειρά μεμονωμένων ακραίων γεγονότων ή οι πυρκαγιές έχουν πραγματικά αλλάξει; Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια δίνουν πλέον αρκετές απαντήσεις.Οι πυρκαγιές υπήρχαν πάντα

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν διαχρονικά μέρος πολλών φυσικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες. Κεραυνοί, παρατεταμένη ξηρασία και ανθρώπινες δραστηριότητες, από αμέλεια ή κακόβουλες ενέργειες, προκαλούσαν πυρκαγιές πολύ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή.

Γι' αυτό και η σημερινή συζήτηση οφείλει να αφορά όχι το αν υπήρχαν ή όχι πυρκαγιές στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει τόσο ώστε οι πυρκαγιές να εξελίσσονται διαφορετικά, καταστροφικότερα, απρόβλεπτα, επηρεαζόμενες από τις καιρικές συνθήκες.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του Copernicus και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό μεγαλύτερο από τον διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συγκεκριμένα τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται κατά περίπου 0,56°C ανά δεκαετία, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι περίπου 0,27°C ανά δεκαετία. Η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδεύεται από συχνότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και χαμηλότερη υγρασία της βλάστησης, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και κυρίως την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο περισσότερες. Είναι διαφορετικές.

Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών δεν αφορά μόνο τον αριθμό των πυρκαγιών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται.

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες οι περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές περιορίζονταν σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικά διαστήματα. Σήμερα παρατηρείται όλο και συχνότερα η εκδήλωση πολλών μεγάλων πυρκαγιών ταυτόχρονα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αντιμετώπισή τους και αυξάνει την ανάγκη για κινητοποίηση μεγάλων πυροσβεστικών δυνάμεων. Τον Αύγουστο του 2025, μόνο στην Ισπανία και την Πορτογαλία εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 22 πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες αποτέλεσαν σχεδόν το μισό της συνολικής καμένης έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη χρονιά.

Παράλληλα, η αντιπυρική περίοδος δεν περιορίζεται πλέον στους καλοκαιρινούς μήνες. Ξεκινά νωρίτερα, ολοκληρώνεται αργότερα και συνοδεύεται από περισσότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή αρχικά εστία φωτιάς έχει περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο και δύσκολα ελεγχόμενο μέτωπο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία, ξηρή βλάστηση και ισχυροί άνεμοι.



Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 περισσότερα από 100.000 εκτάρια είχαν ήδη καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου, με το 39% των καμένων εκτάσεων να αφορούν περιοχές Natura, γεγονός που δείχνει ότι η αντιπυρική περίοδος δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά καλοκαιρινό φαινόμενο

Ταυτόχρονα όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να απειλήσει και κατοικημένες περιοχές, να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και να απαιτήσει τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων από άλλες περιοχές ή ακόμη και από άλλες χώρες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την τάση.

Το 2025 καταγράφηκε η μεγαλύτερη καμένη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που τηρούνται συγκρίσιμα δορυφορικά δεδομένα. Περισσότερα από 1.070.000 εκτάρια γης κάηκαν μέσα σε μία μόνο χρονιά, έκταση περίπου όσο εκείνη της Κύπρου και σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο των προηγούμενων δύο δεκαετιών.

Στις συνολικά 37 χώρες που παρακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα EFFIS, οι καμένες εκτάσεις ξεπέρασαν τα 2,2 εκατομμύρια εκτάρια.

Πέρα όμως από την έκταση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυξάνονται οι λεγόμενες «μεγαπυρκαγιές», δηλαδή οι πυρκαγιές πολύ μεγάλης έκτασης που παραμένουν ενεργές για πολλές ημέρες και απαιτούν τεράστια κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεσή τους.

Η εικόνα δεν αφορά μόνο την Ευρώπη

Αντίστοιχες μεταβολές καταγράφονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια ο Καναδάς, οι δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αυστραλία αλλά και χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν βιώσει ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές, με σημαντικές απώλειες φυσικών οικοσυστημάτων, κατοικιών και υποδομών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πυρκαγιές οφείλονται αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Σημαίνει όμως ότι ολοένα και περισσότερες περιοχές αντιμετωπίζουν συνθήκες που ευνοούν την ταχύτερη εξάπλωση της φωτιάς όταν αυτή εκδηλωθεί, ανεξάρτητα από την αιτία της.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στα δάση

Όταν μια μεγάλη πυρκαγιά σβήσει, οι συνέπειές της δεν σταματούν μαζί με τη φωτιά.

Η σοβαρότερη και πιο μακροχρόνια συνέπεια είναι ασφαλώς η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι επιπτώσεις σε όλες τις συνιστώσες του περιβάλλοντος, στα υπόγεια ύδατα, στα επιφανειακά νερά, στο έδαφος, στην πανίδα και στη χλωρίδα είναι καθοριστικές και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα μια πληγείσα περιοχή για πολλά χρόνια.



Μία επίσης από τις σοβαρότερες συνέπειες των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών είναι ότι το φυσικό περιβάλλον δεν προλαβαίνει να αναγεννηθεί. Όταν μια περιοχή καεί ξανά σε μικρό χρονικό διάστημα, η αποκατάσταση του οικοσυστήματος γίνεται πολύ δυσκολότερη και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ πλήρως.

Παράλληλα όμως με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον οι τοπικές κοινωνίες επηρεάζονται άμεσα και από άλλες συνέπειες μια εκτεταμένης πυρκαγιάς. Κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βασικές υποδομές καταστρέφονται, ενώ το κόστος της πυρόσβεσης, της αποκατάστασης των ζημιών και της αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων αυξάνεται συνεχώς.

Έτσι, οι πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον μόνο ζήτημα προστασίας των δασών, αλλά μια πρόκληση που αφορά το περιβάλλον, την οικονομία και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και προστατεύονται παγκοσμίως οι περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η πρόληψη γίνεται σημαντικότερη από ποτέ

Η αναζήτηση των αιτιών μιας πυρκαγιάς είναι ασφαλώς απαραίτητη. Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται, γενικόλογα, στο αν ευθύνεται η όχι η κλιματική αλλαγή. Ανεξάρτητα από την αιτία κάθε πυρκαγιάς, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο ευνοϊκές για την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 7.783 πυρκαγιές σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός που δείχνει ότι η πρόληψη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα.

Για δεκαετίες το μεγαλύτερο βάρος δινόταν κυρίως στην καταστολή. Σήμερα γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι, όσο σημαντικές και αν είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καμία χώρα δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της φωτιάς όταν αυτή έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η επένδυση στην πρόληψη όπως και στην σχετική εκπαίδευση των κοινωνιών, αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Η πρόληψη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα.

Η σωστή διαχείριση των δασών, ο συστηματικός προληπτικός καθαρισμός της εύφλεκτης βλάστησης, οι αντιπυρικές ζώνες, τα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης και η καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών σε συνδυασμό με επαρκές προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, αποτελούν αναγκαίες επενδύσεις. Για να αποφύγουμε ακόμη και φαινόμενα ερημοποίησης, που λόγω των συνεπειών εκτεταμένων πυρκαγιών απειλούν κάποιες περιοχές, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του σχεδιασμού και του μοντέλου πρόληψης και καταστολής αλλά και διαρκής παρακολούθηση και μελέτη των εξελισσόμενων φυσικών διεργασιών, που σε μεγάλο βαθμό επιφέρει και η κλιματική κρίση.

soulouposeto

Διαβάστε επίσης:Μύθοι και παρεξηγήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγήSHARE