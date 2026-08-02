Η ιδανική λύση δεν είναι να επιλέξετε αποκλειστικά το ένα ή το άλλο, αλλά να συνδυάσετε τα πλεονεκτήματα και των δύο: την ευκολία πρόσβασης του Cloud με τον απόλυτο έλεγχο και την ασφάλεια της Offline (τοπικής) αποθήκευσης.

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, η χρήση ενός εξωτερικού δίσκου (π.χ. SSD) δίπλα στον υπολογιστή προσφέρει άμεση, offline πρόσβαση στα δεδομένα σας, χωρίς να εξαρτάστε από σύνδεση στο διαδίκτυο.

Cloud vs Offline: Τα συν και τα πλην

Cloud Αποθήκευση (Google Drive, iCloud, OneDrive)

Ευκολία: Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, αυτόματος συγχρονισμός, εύκολη κοινή χρήση αρχείων.

Ασφάλεια / Ρίσκο: Εξάρτηση από τη σύνδεση στο internet, πιθανοί κίνδυνοι παραβίασης λογαριασμού (cyberattacks), μηνιαίες συνδρομές για μεγάλο όγκο δεδομένων.

Offline Αποθήκευση (Εξωτερικοί SSD/HDD, NAS)

Ευκολία: Υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, πρόσβαση χωρίς internet, πλήρης ιδιοκτησία των δεδομένων.

Ασφάλεια / Ρίσκο: Προστασία από online υποκλοπές, αλλά κίνδυνος φυσικής φθοράς, απώλειας ή κλοπής της συσκευής.

Πώς να πετύχετε την απόλυτη ισορροπία

Εφαρμόστε τον κανόνα 3-2-1 για τα Backups:

3 αντίγραφα των σημαντικών σας αρχείων.

2 διαφορετικά μέσα αποθήκευσης (π.χ. στον εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή και σε έναν εξωτερικό SSD).

1 αντίγραφο εκτός χώρου (Offsite / Cloud).

Διαχωρισμός Δεδομένων βάσει Ευαισθησίας:

Στο Cloud: Καθημερινά έγγραφα, αρχεία εργασίας, φωτογραφίες που θέλετε να βλέπετε στο κινητό.

Offline: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία, προσωπικά ταυτοποιητικά έγγραφα και μεγάλα αρχεία (RAW βίντεο/φωτογραφίες) που δεν χρειάζονται καθημερινό συγχρονισμό.

Ενισχύστε την Ασφάλεια και στις δύο πλευρές:

Στο Cloud: Ενεργοποιήστε οπωσδήποτε το TFA/2FA (Πιστοποίηση δύο παραγόντων) και προτιμήστε υπηρεσίες με Zero-Knowledge Encryption (End-to-End Encryption) αν αποθηκεύετε ευαίσθητα αρχεία.

Offline: Κρυπτογραφήστε τον εξωτερικό σας δίσκο (χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως BitLocker για Windows, FileVault για macOS ή VeraCrypt) ώστε αν χαθεί ο δίσκος, να μην μπορεί κανείς να διαβάσει τα περιεχόμενά του.

Ποια είναι η κύρια χρήση που θέλετε να καλύψετε (π.χ. προσωπικά αρχεία, επαγγελματικό backup, φωτογραφίες) για να σας προτείνω την κατάλληλη ροή εργασίας;

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