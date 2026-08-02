2026-08-02 01:55:32
Φωτογραφία για Μόνιμη εθνική πολιτική το Προλαμβάνω έως το 2030 - Κάλυψη από τον τακτικό προϋπολογισμό
Δίνεται λύση και στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα ενέσιμα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας προκειμένου να συνεχίσουν την θεραπεία τους 43.500 δικαιούχοι.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεσμοθετεί τη συνέχιση του μεγαλύτερου προγράμματος προληπτικής ιατρικής στη χώρα, του «Προλαμβάνω», διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του από αμιγώς εθνικούς πόρους έως το 2030.

Η ενέργεια βρίσκεται απέναντι σε σενάρια και παραφιλολογία περί διακοπής του προγράμματος λόγω ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το υπουργείο Υγείας μετατρέπει την πρόληψη σε μόνιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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