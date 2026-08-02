Συνεχίζεται ο σχεδιασμός του ΑΝΤ1 για τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα», με το κανάλι να ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιστορική ενημερωτική εκπομπή ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ήδη έχει ανακοινωθεί πως ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το νέο σχήμα θα πλαισιωθεί και από ένα ακόμη ιδιαίτερα γνωστό πρόσωπο της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη Realnews, η Σία Κοσιώνη θα έχει σταθερή παρουσία στο «Καλημέρα Ελλάδα», εμφανιζόμενη μία φορά την εβδομάδα. Ειδικότερα, η δημοσιογράφος θα συμμετέχει κάθε Παρασκευή στην εκπομπή, δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, σε έναν ρόλο που θα ενισχύει την ενημερωτική φυσιογνωμία της εκπομπής.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να συμπληρώσει το νέο μοντέλο που σχεδιάζει ο ΑΝΤ1 για την πολύ πρωινή ζώνη, επενδύοντας σε έμπειρα δημοσιογραφικά πρόσωπα και δίνοντας νέο χαρακτήρα στη μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Με τις αλλαγές να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, το «Καλημέρα Ελλάδα» ετοιμάζεται να επιστρέψει ανανεωμένο, αποτελώντας μία από τις βασικές επενδύσεις του ΑΝΤ1 στον τομέα της ενημέρωσης για τη σεζόν 2026-2027.

Πηγή: tvnea.com