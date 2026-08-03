2026-08-03 08:25:22
Φωτογραφία για ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΑ SMARTPHONES ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ

 



Τα smartphones έχουν πάψει να είναι απλές συσκευές επικοινωνίας και έχουν μετατραπεί σε φορητά «κέντρα ελέγχου» για την καθημερινότητα, την εργασία και τις τραπεζικές συναλλαγές.

Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα της Censuswide (σε 4.006 χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) αναδεικνύει την αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών: η παραδοσιακή προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους» δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες τους.

Τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα

85% των Ευρωπαίων ξεκινά μια εργασία στο κινητό αλλά αναγκάζεται να την αφήσει στη μέση για να τη συνεχίσει σε υπολογιστή ή tablet λόγω περιορισμένου χώρου.

69% (σχεδόν 7 στους 10) επιθυμεί τη ευελιξία μιας συσκευής που να παραμένει λεπτή στην καθημερινή χρήση, αλλά να «ξεδιπλώνεται» προσφέροντας μεγαλύτερη οθόνη όταν απαιτείται.

29% δηλώνει ότι ο περιορισμένος χώρος στην οθόνη αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών.

25% ενοχλείται από τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών (app switching) όταν προσπαθεί να κάνει παράλληλες εργασίες (multitasking).

Ποιες εργασίες εγκαταλείπονται συχνότερα στις μικρές οθόνες Κατηγορία ΕργασίαςΠοσοστό Χρηστών που Δυσκολεύεται / Εγκαταλείπει την ΕργασίαOnline αγορές & σύγκριση προϊόντων26%Ανάγνωση / έλεγχος εγγράφων & συμβολαίων26%Συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών26%Επεξεργασία φωτογραφιών & βίντεο21%Πληρωμές & τραπεζικές μεταφορές19%Η άνοδος των Αναδιπλούμενων (Foldables)

Οι καταναλωτές βλέπουν τα αναδιπλούμενα smartphones ως την πιο πρακτική λύση στο πρόβλημα:

Γιατί ξεχωρίζουν τα foldables:

31% εκτιμά τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύγκρισης πληροφοριών δίπλα-δίπλα (side-by-side).

30% θέλει να ολοκληρώνει απαιτητικές εργασίες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή συσκευής.

29% αναζητά καλύτερη εμπειρία σε ανάγνωση, gaming και streaming.

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι χρήστες δεν αναζητούν πλέον απλώς ισχυρά χαρακτηριστικά (επεξεργαστή, κάμερες), αλλά μορφότυπους (form factors) που προσαρμόζονται στον τρόπο που ζουν και εργάζονται.



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