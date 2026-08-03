2026-08-03 20:45:36
Φωτογραφία για Bλήτα: Ένα ταπεινό χόρτο. Μνήμες από τη ζωή στο χωριό και τις απλές γεύσεις

 







Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη



«Ανάθεμα τα βλίτα κι όπου τα κάνει πίτα



 κι όπου τα μαγειρεύει παντρειά να μη γυρεύει».

(Ν.Γ. Πολίτου, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: Παροιμίαι, Εν Αθήναις, 1899-1902).

 Υπάρχουν φαγητά που μας γυρίζουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στις αυλές, στους κήπους των σπιτιών και στα καλοκαιρινά τραπέζια. Ένα από αυτά είναι τα βλήτα. Ένα από τα πιο ταπεινά και πιο αγαπημένα χόρτα του καλοκαιριού Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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