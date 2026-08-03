





Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

«Ανάθεμα τα βλίτα κι όπου τα κάνει πίτα

κι όπου τα μαγειρεύει παντρειά να μη γυρεύει».

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(Ν.Γ. Πολίτου, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού: Παροιμίαι, Εν Αθήναις, 1899-1902).Υπάρχουν φαγητά που μας γυρίζουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στις αυλές, στους κήπους των σπιτιών και στα καλοκαιρινά τραπέζια. Ένα από αυτά είναι τα βλήτα. Ένα από τα πιο ταπεινά και πιο αγαπημένα χόρτα του καλοκαιριού Διαβάστε Περισσότερα...