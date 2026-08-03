2026-08-03 12:10:27

Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μέχρι σήμερα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, επιβεβαίωσε ότι ο Αύγουστος αποτελεί τον μήνα κατά τον οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί οριστικά η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία εγκαινίων.Σε μια εκτενή συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός εξήγησε αναλυτικά γιατί το

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