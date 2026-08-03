2026-08-03 16:08:28
Φωτογραφία για ACTION 24: Πρεμιέρα για τα δελτία ειδήσεων της νέας τηλεοπτικής σεζόν στις 31 Αυγούστου
Το ACTION 24 υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική χρονιά με μια ισχυρή ομάδα παρουσιαστών, δημοσιογράφων και ρεπόρτερ στα δελτία ειδήσεων, χτίζοντας πάνω στην ανοδική πορεία που κατέγραψαν τα δελτία την περασμένη τηλεοπτική σεζόν.

Με συνεχές ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις από το πεδίο των εξελίξεων και ένα εκτεταμένο δίκτυο ανταποκριτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το ενημερωτικό τμήμα του ACTION 24 μεταφέρει καθημερινά όλες τις σημαντικές εξελίξεις με εγκυρότητα, ταχύτητα και ουσιαστική ανάλυση.

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 18:50, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσιάζει ο Σωτήρης Ξενάκης, με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, προσφέροντας καθημερινά ψύχραιμη και ουσιαστική ενημέρωση.

Στο τιμόνι του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 13:00, βρίσκεται η Ιωάννα Βάσσου, με τη δημοσιογραφική εμπειρία και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζουν.

Την Παρασκευή, καθώς και το Σαββατοκύριακο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναλαμβάνει η Αθηνά Σούτζου, ενώ το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, στις 13:00, παρουσιάζει η Τζένη Κρυσταλλακίδου, με τις δύο δημοσιογράφους να μεταφέρουν με εγκυρότητα και αμεσότητα όλες τις σημαντικές εξελίξεις της επικαιρότητας.

Με μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το ACTION 24 παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην έγκυρη, αξιόπιστη και άμεση ενημέρωση των τηλεθεατών του.

Πηγή: tvnea.com
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