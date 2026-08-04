2026-08-04 11:03:06
Φωτογραφία για Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό Θεολόγων (και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων) - Το ΦΕΚ



Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,

ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86,ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.06 και ΤΕ161 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 (Γ’ 3363/2026 και Γ’ 2251/2026 αντιστοίχως) και Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ161 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π
. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ’ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ’ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’ 2416/2024 και Γ’ 2362/2025 αντιστοίχως), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της παρούσας πρόσκλησης.

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