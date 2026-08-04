2026-08-04 20:36:29
Φωτογραφία για Ο Τάσος Δούσης και επίσημα παρουσιαστής στο τηλεπαιχνίδι ο «Πιο Αδύναμο Κρίκο»
Τον έχουμε συνηθίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη, να μας γεμίζει όμορφες εικόνες και εμπειρίες και να μας κάνει να θέλουμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τάσος Δούσης κάνει μια διαφορετική στάση. Προορισμός του; Το πλατό του πιο εμβληματικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, εκτός από τις επιτυχημένες «Εικόνες» αναλαμβάνει και την παρουσίαση του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» και φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: αμεσότητα, γρήγορη σκέψη, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό.

Εδώ δεν υπάρχουν χάρτες ούτε ταξιδιωτικοί οδηγοί. Υπάρχουν μόνο γνώσεις, στρατηγική, ψυχραιμία και αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να χτίσουν την τράπεζα των χρημάτων και, όταν έρθει η ώρα, να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της ομάδας.


Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του, ο Τάσος Δούσης δίνει νέο ρυθμό σε ένα τηλεοπτικό format που έχει γράψει ιστορία και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως. Γιατί στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» τίποτα δεν είναι δεδομένο: ένας σωστός γύρος μπορεί να σε απογειώσει και μια λάθος απάντηση να σε φέρει αντιμέτωπο με τη φράση που κανείς δεν θέλει να ακούσει:

«Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»

Ένα συναρπαστικό ταξίδι με τον Τάσο Δούση στο τιμόνι, που υπόσχεται χιούμορ, ένταση και πολλές ανατροπές!

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του OPEN!

Πηγή: tvnea.com
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