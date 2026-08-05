2026-08-05 10:36:47
Φωτογραφία για ΣΦΕΕ: «Όχι» σε αναδρομικό clawback για τα φάρμακα του «Προλαμβάνω» – Προειδοποιεί για «επικίνδυνο προηγούμενο»
Την έντονη αντίθεσή του στην επιβολή υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) στα φάρμακα που διατέθηκαν μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εκφράζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να επιβάλει υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) ακόμη και σε φάρμακα που «ουδέποτε αιτήθηκαν την ένταξή τους στην αποζημίωση», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ακόμη πιο προβληματική επειδή επιχειρείται αναδρομικά, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, διαβούλευση ή συμφωνία με τους εμπλεκόμενους ΚΑΚ».

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