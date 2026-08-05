Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα καθοριστικό βήμα κατά της λεγόμενης «προγραμματισμένης απαξίωσης» (planned obsolescence) με τη θέσπιση της οδηγίας για το «Δικαίωμα στην Επισκευή» (Right to Repair).

Πρόκειται για μια νομοθεσία-ορόσημο που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε και συντηρούμε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Τι αλλάζει στην πράξη για τους καταναλωτές

Επέκταση της Εγγύησης: Εάν μια συσκευή επισκευαστεί εντός της περιόδου της νόμιμης εγγύησης, η εγγύηση για το συγκεκριμένο προϊόν παρατείνεται κατά έναν επιπλέον χρόνο.

Πρόσβαση σε Ανταλλακτικά: Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διαθέτουν ανταλλακτικά και εργαλεία σε λογικές τιμές, χωρίς να επιβάλλουν τεχνητούς φραγμούς ή εμπόδια (όπως λογισμικό που μπλοκάρει μη εξουσιοδοτημένες επισκευές).

Δικαίωμα Επισκευής μετά τη Λήξη της Εγγύησης: Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επισκευάζουν συσκευές (όπως smartphones, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες κ.ά.) για αρκετά χρόνια μετά την αγορά τους, σε εύλογο κόστος και χρόνο.

Δωρεάν Πληροφόρηση: Δημιουργείται μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να βρίσκουν τοπικά συνεργεία επισκευής, ανακαινισμένα προϊόντα (refurbished) ή αγοραστές ελαττωματικών συσκευών.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η νομοθεσία;

Οικονομικό Όφελος: Οι καταναλωτές γλιτώνουν χρήματα, καθώς δεν αναγκάζονται να αντικαθιστούν μια ολόκληρη συσκευή λόγω μίας μικρής ή εύκολα διορθώσιμης βλάβης.

Μείωση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων (e-waste): Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη κατηγορία αποβλήτων στην ΕΕ. Η παράταση της διάρκειας ζωής των συσκευών μειώνει δραστικά τον όγκο τους.

Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας: Ενισχύονται οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αγορά μεταχειρισμένων/ανακαινισμένων συσκευών.

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