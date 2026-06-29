«Ποιο είναι αυτό το λαμπρό αστέρι που βρίσκεται πάντα δίπλα στη Σελήνη;»

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Aris MilonasΠοιο είναι αυτό το λαμπρό αστέρι που βρίσκεται πάντα δίπλα στη Σελήνη;Αυτή είναι μια κλασσική ερώτηση που την έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές.ΔΕΝ υπάρχει κάποιο αστέρι που βρίσκεται ΠΑΝΤΑ δίπλα στη Σελήνη!Αναλυτικά:Η Σελήνη είναι ο μοναδικός μεγάλος φυσικός δορυφόρος της Γης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά της. Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη αρκετά γρήγορα. Η περίοδος περιφοράς της είναι κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Η Σελήνη βρίσκεται εξαιρετικά κοντά σε εμάς, σε σχέση με τα άλλα αστέρια (δηλαδή σε σχέση με άλλους Ήλιους μακριά και έξω από το Ηλιακό μας σύστημα).Για να συνειδητοποιήσουμε την διαφορά απόστασης από τη Γη στη Σελήνη σε σύγκριση με την απόσταση από τη Γη προς κάποιο αστέρι του γαλαξία μας, αρκεί να σκεφτούμε ότι τα αστέρια, (πλην του Ήλιου), βρίσκεται εκατοντάδες εκατομμύρια έως και δύο τρισεκατομμύρια φορές πιο μακριά από ότι απέχει η Σελήνη από εμάς!Κατά συνέπια, η Σελήνη κινείται γρήγορα στον ουρανό σε σχέση με τα αστέρια που θεωρούνται σχεδόν ακίνητα. Κάθε ώρα και κάθε μέρα, μέσω της κίνησής της, αλλάζει αστρικό πεδίο. Έτσι κάθε βράδυ δίπλα από τη Σελήνη βρίσκονται διαφορετικά αστέρια!-----------------------------Αυτή την εποχή, δηλαδή από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο 2026, κάθε βράδυ 20 λεπτά μετά τη δύση του Ήλιου μπορούμε να παρατηρήσουμε εύκολα, με τα μάτια μας, τον πλανήτη Αφροδίτη. Βρίσκεται πάνω από τον δυτικό ορίζοντα και μοιάζει σαν το πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό! Λαϊκά, ο πλανήτης Αφροδίτη ονομάζεται «Αποσπερίτης» επειδή εμφανίζεται την εσπέρα (το χρονικό διάστημα από την δύση του ηλίου μέχρι να επικρατήσει (βαθύ) σκοτάδι).Επίσης, το ίδιο ουράνιο σώμα (ο πλανήτης Αφροδίτη) κάποιες εποχές είναι δυνατόν να εμφανιστεί πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα και πριν την ανατολή του Ήλιου. Σε αυτή την περίπτωση ο λαός τον ονομάζει «Αυγερινό» ή «Εωσφόρο».-----------------------------Αν παρατηρήσετε την Αφροδίτη αυτή την εποχή με μικρό τηλεσκόπιο των 300 ευρώ, παρουσιάζει φάση, δηλαδή μοιάζει με μισοφέγγαρο!Τέλος να πούμε ότι στις 18 Ιουλίου και στις 16 Αυγούστου 2026, ο πολύ λεπτός μηνίσκος της Σελήνης πράγματι θα βρίσκεται δίπλα στην Αφροδίτη και όλοι θα ρωτάνε:«Ποιο είναι αυτό το λαμπρό αστέρι που βρίσκεται πάντα δίπλα στη Σελήνη;»Άρης Μυλωνάς