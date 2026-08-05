2026-08-05 16:48:58
Φωτογραφία για Το σόι σου - Τι αλλάζει τη νέα σεζόν;



Το λατρεμένο «Σόι» επιστρέφει με νέες αξεπέραστες οικογενειακές περιπέτειες, στο νέο πρόγραμμα του Alpha.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν άφθονο γέλιο μέσα από τα μοναδικά καμώματά τους, τα μαλώματα και τα μονιάσματα, τις παρεξηγήσεις, τις αγκαλιές.    

Πώς, όμως, θα επιστρέψουν οι αγαπημένοι ήρωες; Ίδιοι κι απαράλλαχτοι ή μήπως κάτι θα αλλάξει στον νέο κύκλο;

Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι μέσα από απολαυστικά βίντεο στα social media, τα οποία οι διαδικτυακοί φίλοι της σειράς έχουν υποδεχθεί με μεγάλη χαρά, χωρίς να παραλείπουν να σχολιάζουν το κάθε τι. Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν σημειώσει ήδη περισσότερες από 2.500.000 προβολές!  



«Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει», αποκαλύπτει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Το πιστεύετε εσείς αυτό;»

 https://www.instagram.com/reel/DbnMUhSjaBZ/?igsh=MWY1Z29vN2Y0dWI2bA==



«Δεν μπορεί να λείπει το boyfriend, αλλά θα υπάρχει μια ησυχία από τη μεριά του μπαμπά, αφού δεν θα τον ακούει και δεν θα τον βλέπει συνέχεια», θα πει η Ηλιάνα Γαλάνη.

«Θα δούμε λίγο διαφορετικό μπαμπά Σάββα, θα τον αναστατώσουμε λίγο στην αρχή, φέρνουμε μια ακόμα παρουσία», προσθέτει χαρακτηριστικά η Βάσια Γκολφινοπούλου και τα σχόλια για νέο boyfriend, παίρνουν φωτιά.



https://www.instagram.com/reel/DbkvLpMqoBm/?igsh=MXV5cmMweGlheHZnMg==

Ο Μιχάλης θα είναι ο ίδιος; «Μήπως αποκαλυφθούν μυστικά τα οποία δώσουν μια νέα διάσταση;» λέει όλο νόημα ο Γιάννης Δρακόπουλος.

https://www.instagram.com/reel/Dbp3_WqDXWt/?igsh=MTBjOWp2dmNtcHNtYQ==

Και οι… αποκαλύψεις συνεχίζονται!



Πηγή: tvnea.com
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