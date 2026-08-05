2026-08-05 17:55:41
Φωτογραφία για Άρθρο Απόστολου Τζιτζικώστα: «Πώς η παγκόσμια αναστάτωση αναδιαμορφώνει τις μεταφορές και τον τουρισμό»
Απόστολος ΤζιτζικώσταςΕυρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον ΤουρισμόΖούμε σε μια κρίσιμη εποχή, αντιμετωπίζοντας σύνθετες προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές αναταραχές, περιφερειακές συγκρούσεις, υβριδικές απειλές, αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και ένα απρόβλεπτο εμπορικό περιβάλλον.Οι μεταφορές και ο τουρισμός βιώνουν άμεσα το κόστος της γεωπολιτικής αστάθειας. Και οι sidirodromikanea
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