Άρθρο Απόστολου Τζιτζικώστα: «Πώς η παγκόσμια αναστάτωση αναδιαμορφώνει τις μεταφορές και τον τουρισμό»
2026-08-05 17:55:41
Απόστολος ΤζιτζικώσταςΕυρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον ΤουρισμόΖούμε σε μια κρίσιμη εποχή, αντιμετωπίζοντας σύνθετες προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές αναταραχές, περιφερειακές συγκρούσεις, υβριδικές απειλές, αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και ένα απρόβλεπτο εμπορικό περιβάλλον.Οι μεταφορές και ο τουρισμός βιώνουν άμεσα το κόστος της γεωπολιτικής αστάθειας. Και οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο σόι σου - Τι αλλάζει τη νέα σεζόν;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ