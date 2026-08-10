2026-08-10 10:22:18
Φωτογραφία για Πότε έρχεται η κοινή πλατφόρμα ΑΝΤ1, Mega, Alpha και Star
Για αργότερα μετατίθεται το μεγάλο τηλεοπτικό εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό streaming, με τη νέα κοινή πλατφόρμα των Θοδωρή Κυριακού, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Βαρδινογιάννη να αποκτά πλέον πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι πρώτες σκέψεις ήθελαν το project να κάνει την εμφάνισή του στην αγορά μέσα στο 2026. Τα δεδομένα, ωστόσο, έχουν αλλάξει και, σύμφωνα με τη Realnews, ο σχεδιασμός τοποθετεί πλέον το πλήρες και επίσημο λανσάρισμα της πλατφόρμας τον Σεπτέμβριο του 2027.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, καθώς κάτω από την ίδια streaming «στέγη» σχεδιάζεται να συγκεντρωθεί περιεχόμενο από ΑΝΤ1, Mega, Alpha και Star. Παράλληλα, στόχος είναι η πλατφόρμα να μην περιοριστεί στο ήδη υπάρχον τηλεοπτικό υλικό, αλλά να επενδύσει και σε νέες, πρωτότυπες παραγωγές που θα διατίθενται αποκλειστικά στους συνδρομητές της.

Πριν, όμως, περάσει το σχέδιο στην επόμενη φάση, εκκρεμεί ένα καθοριστικό βήμα: η τελική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η απόφαση αυτή θεωρείται κομβική για να μπορέσει το κοινό εγχείρημα των τριών πλευρών να προχωρήσει στον πλήρη επιχειρηματικό και τεχνικό σχεδιασμό του.


Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της ονομασίας. Το «GRix», που είχε εξεταστεί ως τίτλος εργασίας, δεν θα είναι τελικά το εμπορικό όνομα της νέας υπηρεσίας και η αναζήτηση για το brand με το οποίο θα συστηθεί στο ελληνικό κοινό συνεχίζεται.

Με ορίζοντα πλέον τον Σεπτέμβριο του 2027, η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό ελληνικό πόλο απέναντι στις διεθνείς streaming υπηρεσίες, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» τη συνύπαρξη του περιεχομένου τεσσάρων από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

Πηγή: tvnea.com
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