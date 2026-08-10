Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στον ΑΝΤ1 το μεγάλο «χτίσιμο» της επόμενης ημέρας του «Καλημέρα Ελλάδα», με το ενημερωτικό επιτελείο του σταθμού και τον Βασίλη Παπαδρόσο να ρίχνουν πλέον όλο το βάρος στην προετοιμασία της ιστορικής πρωινής εκπομπής.Η νέα εποχή με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο δεν θα περιοριστεί απλώς σε μία αλλαγή προσώπων μπροστά από τις κάμερες. Στο Μαρούσι προχωρούν σε συνολικό επανασχεδιασμό της εκπομπής, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό «Καλημέρα Ελλάδα», διατηρώντας παράλληλα τη βαριά κληρονομιά του τίτλου.Στην πράξη, σχεδόν όλα στήνονται από την αρχή. Νέο πλατό, νέα τηλεοπτική εικόνα, ανανεωμένα σήματα και γραφικά, αλλά και αλλαγές στη δομή και στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται καθημερινά η ενημέρωση. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζεται συνολικά η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της εκπομπής, με στόχο έναν πιο σύγχρονο και γρήγορο ενημερωτικό χαρακτήρα.Σημαντική προσθήκη πίσω από τις κάμερες αποτελεί και η Γεωργία Λινάρδου, η οποία προέρχεται από την πρωινή ζώνη του Open και αναλαμβάνει την αρχισυνταξία του ανανεωμένου «Καλημέρα Ελλάδα».Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι αλλαγές, καθώς στον ΑΝΤ1 θέλουν το νέο δίδυμο Χιώτη – Παυλόπουλου να βγει στον αέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου.Η ακριβής ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με τις προετοιμασίες πάντως να τρέχουν σε εντατικούς ρυθμούς για ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της νέας σεζόν για την ενημέρωση του ΑΝΤ1.Πηγή: tvnea.com