2026-08-10 11:39:22
Φωτογραφία για Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΕΟΦ, σας καλούμε να συμβάλετε ενεργά στην ορθή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ενέσιμα ή ενδοφλεβίως χορηγούμενα σκευάσματα που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως «συμπληρώματα διατροφής». Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, δεν μπορούν να διατίθενται νόμιμα ως τέτοια και η χρήση τους ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

Ο φαρμακοποιός, ως επιστήμονας υγείας εγγυητής της ασφαλούς διάθεσης των φαρμάκων, ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για τους όρους και τις νόμιμες προϋποθέσεις διάθεσης των σχετικών προϊόντων, αποτρέπει την παραπληροφόρηση και συμβάλλει στην προστασία των ασθενών, διασφαλίζοντας ότι η φαρμακευτική αγωγή παρέχεται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένων και επιστημονικά αξιολογημένων προϊόντων. 

 

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