2026-09-23 09:57:06

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση των «Αποκαλύψεων», με την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού να καταγράφει 21,9% και να κατακτά με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη. Μάλιστα έφτασε μέχρι 26,9% ενώ όσο βρεθηκε κι απέναντι απο τον Ευαγγελάτο δεν έχεσε την πρωτιά.



Το «Live You» ακολούθησε με 11%, ενώ αρκετά χαμηλότερα κινήθηκε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», σημειώνοντας 2,8%. Στο 2% περιορίστηκε η «POP Μαγειρική ».



Πηγή: tvnea.com



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