2026-08-10 12:34:40

Η εταιρεία διαχείρισης τουριστικών τρένων υψηλής ποιότητας Golden Eagle Luxury Trains επιστρέφει στην Κίνα με την έναρξη μιας σειράς εκδρομών με το Golden Eagle Silk Road Express.Το τρένο διαθέτει όλα τα καταλύματα με ιδιωτικό μπάνιο και μαρμάρινα μπάνια, δύο βαγόνια-εστιατόρια, ένα βαγόνι μπαρ και ένα βαγόνι παρατήρησης. Η premium σουίτα Han Dynasty περιλαμβάνει ιδιωτική μπανιέρα.Αυτό sidirodromikanea

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