2026-08-10 11:13:00
Φωτογραφία για Έπεσαν οι υπογραφές με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Επιστρέφει δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Ο κύκλος των συζητήσεων έκλεισε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιστρέφει οριστικά στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία του με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Οι δύο πλευρές είχαν μπει εδώ και αρκετό διάστημα στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων και πλέον η συμφωνία πήρε επίσημη μορφή, καθώς το Σάββατο μπήκαν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συμφώνησε με τον ΑΝΤ1 για συνεργασία διάρκειας 1+1 ετών και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στην ομάδα του «Πρωινού», στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Η επιστροφή του στην εκπομπή μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Γιώργος Λιάγκας επιθυμούσε την παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στη νέα σύνθεση της ομάδας, με τους δύο άνδρες να γνωρίζονται τηλεοπτικά πολύ καλά και να έχουν συνυπάρξει ξανά στο παρελθόν.

Οι επαφές είχαν εντατικοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο υπήρχαν επιμέρους ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν πριν δοθεί το οριστικό «πράσινο φως». Οι τελευταίες εκκρεμότητες έκλεισαν και πλέον ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποτελεί και επίσημα ένα από τα βασικά πρόσωπα πάνω στα οποία θα στηθεί το ανανεωμένο «Πρωινό».

Έτσι, μετά από χρόνια, Ουγγαρέζος και Λιάγκας συναντιούνται ξανά τηλεοπτικά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της νέας εποχής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
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