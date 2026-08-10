2026-08-10 12:24:46
Φωτογραφία για Κλείνει η σήραγγα Λονδίνου–Χίθροου: Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και αναστάτωση στα δρομολόγια.
Μια σιδηροδρομική σήραγγα κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου έκλεισε, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις στη διαδρομή, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν όλη την ημέρα.Η σήραγγα στο δυτικό Λονδίνο αναγκάστηκε να κλείσει σήμερα το πρωί μεταξύ Hayes και Harlington και των τερματικών σταθμών 4 και 5 του Heathrow για «λόγους ασφαλείας», προκαλώντας χάος στη γραμμή Elizabeth και στο sidirodromikanea
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