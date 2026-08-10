





Κάποιοι φεύγουν για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και κάποιοι άλλοι μένουν πίσω και μετρούν τις απουσίες. Και τότε οι δεσμοί σπάνε, όμως πάντα υπάρχει κάτι που φέρνει ξανά κοντά τους ανθρώπους που έχουν ραγίσει τις ζωές τους.

Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε, για να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την εγκατέλειψε όταν ήταν πέντε χρονών.

Η Ξένια ήθελε τη δόξα και το χειροκρότημα. Και τα κατάφερε. Το όνομά της μπήκε με φωτεινά γράμματα στη μαρκίζα, η φωνή της έγινε θρύλος. Όμως, η γυναίκα που έλαμψε ως τραγουδίστρια πάνω στην πίστα του ΝΤΕΡΤΙ, δεν ήταν παρά μια ξεθωριασμένη σκιά μέσα στην άδεια αγκαλιά της κόρης της.

Η Στέλλα έμαθε να ζει με την απουσία της μητέρας της, διαγράφοντας κάθε ίχνος που τη θύμιζε. Και μαζί με τον θυμό ήρθε και η άρνηση. Η άρνηση να αγαπήσει ό,τι αγάπησε εκείνη. Το τραγούδι, την πίστα, τον κόσμο της νύχτας. Όλα αυτά που την πήραν μακριά της.

Χρόνια μετά, μητέρα και κόρη θα βρεθούν η μία απέναντι στην άλλη - με μυστικά να αιωρούνται ανάμεσά τους - και η επανένωση αυτή θα είναι μια δύσκολη διαδρομή πάνω σε πληγές, λάθη, ενοχές και διλήμματα. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω όσα χάθηκαν. Ένα εκρηκτικό μείγμα συναισθημάτων θα φέρει στην επιφάνεια ό,τι είχε θαφτεί από τον χρόνο και την απόσταση.

Μπροστά στη μεγαλύτερη αναμέτρηση της ζωής τους θα γεννηθούν τα πιο σκληρά ερωτήματα. Πώς μαθαίνεις να γίνεσαι και πάλι μάνα; Πώς συγχωρείς αυτόν που σου στέρησε την αγάπη του; Έχεις τη δύναμη να ζητήσεις μια δεύτερη ευκαιρία όταν έχεις πληγώσει κάποιον βαθιά; Μπορείς να ανοίξεις την πόρτα σου σε εκείνον που κάποτε σε άφησε απ’ έξω; Θα προδώσεις τον άλλον για να σωθείς εσύ;







Κανείς δεν φαντάζεται το τέλος αυτής της ιστορίας. Όλοι, όμως, ξέρουν ότι η λύτρωση δεν έρχεται όταν ξεχνάς όσα έγιναν, αλλά όταν βρίσκεις τη δύναμη να τα αντικρίσεις.

ΣΤΕΛΛΑ & ΞΕΝΙΑ ΠΩΣ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ



















Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.







Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη







Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου

Πηγή: tvnea.com