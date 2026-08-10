2026-08-10 13:07:55
Φωτογραφία για «TV Land»: Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ έρχεται… από τα παρασκήνια
Όταν όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή, τι συμβαίνει όταν αποφασίζεις να κοιτάξεις τα παρασκήνια; Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, «TV Land», που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν σε σενάριο-πρωτότυπο concept Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και καλλιτεχνική διεύθυνση Φρόσως Ράλλη, προσφέρει μια απολαυστική ματιά στον κόσμο μιας τηλεοπτικής παραγωγής, όπου τίποτα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο δείχνει στην οθόνη και κάθε ημέρα γυρισμάτων εξελίσσεται σε μια νέα, απρόβλεπτη περιπέτεια.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ», τη σειρά που εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας και τις αμοιβές όλων. Όμως, τα πραγματικά… επεισόδια εκτυλίσσονται πίσω από τις κάμερες, καθώς λάθη, ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις αναστατώνουν την καθημερινότητα παραγωγής και συνεργείου, δημιουργώντας συνεχώς νέα εμπόδια στα γυρίσματα.


Θα καταφέρουν να βγάλουν επεισόδιο κι αυτήν την εβδομάδα; Θα μπορέσουν οι συντελεστές της σειράς να αφήσουν στην άκρη τις συγκρούσεις τους, να εκπληρώσουν τα δημιουργικά τους όνειρα και, ίσως, να κάνουν τη σειρά λίγο καλύτερη;

Και, τελικά, γιατί οι ζωές τους αρχίζουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη σαπουνόπερα που γυρίζουν;

Με γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτικό χιούμορ, το «TV Land» μάς προσκαλεί να ρίξουμε μια ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα στα παρασκήνια της τηλεόρασης, εκεί όπου εκτυλίσσονται ιστορίες που δεν φτάνουν ποτέ μπροστά στις κάμερες. Γιατί η τηλεόραση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική όταν τη βλέπεις από την άλλη πλευρά!

Πρωταγωνιστούν:

Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ντέρτι»: Ένα τρέιλερ που σε βάζει στον κόσμο του – Εικόνα, πάθος και μια μουσική που μένει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ντέρτι»: Ένα τρέιλερ που σε βάζει στον κόσμο του – Εικόνα, πάθος και μια μουσική που μένει
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Νίκος ή Πανούλης; Ποιος θα γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Νίκος ή Πανούλης; Ποιος θα γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για σένα - Η Μαρία Τζομπανάκη είναι η Έλενα Ηλιάδη, στη νέα δραματική σειρά του Alpha !
Για σένα - Η Μαρία Τζομπανάκη είναι η Έλενα Ηλιάδη, στη νέα δραματική σειρά του Alpha !
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Πότε έρχεται η κοινή πλατφόρμα ΑΝΤ1, Mega, Alpha και Star
Πότε έρχεται η κοινή πλατφόρμα ΑΝΤ1, Mega, Alpha και Star
ΡΙΦΙΦΙ του Σωτήρη Τσαφούλια – Έρχεται στον Alpha !
ΡΙΦΙΦΙ του Σωτήρη Τσαφούλια – Έρχεται στον Alpha !
Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σόι σου - Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται...
Το σόι σου - Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται...
Τα πολυτελή τρένα επιστρέφουν στην Κίνα.
Τα πολυτελή τρένα επιστρέφουν στην Κίνα.
Κλείνει η σήραγγα Λονδίνου–Χίθροου: Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και αναστάτωση στα δρομολόγια.
Κλείνει η σήραγγα Λονδίνου–Χίθροου: Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και αναστάτωση στα δρομολόγια.
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Έπεσαν οι υπογραφές με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Επιστρέφει δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Έπεσαν οι υπογραφές με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Επιστρέφει δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα