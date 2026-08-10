2026-08-10 14:31:30

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω.



Η Στέλλα αφήνει πίσω της όλη την αρνητική ενέργεια και επικεντρώνεται στην εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, στα πρώτα επεισόδια του β’ κύκλου θα μάθουμε και το φύλο του μωρού καθώς και το ποιος πήγε μαζί της στο πολύ σημαντικό υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου, στο οποίο είθισται η έγκυος να συνοδεύεται από τον πατέρα του παιδιού. Πήγε ο Νίκος, ο βιολογικός πατέρας; Ο Πανούλης που φιλοδοξεί να γίνει ο θετός πατέρας; Η Βιργινία που συμβουλεύει πλέον τη Στέλλα στα ιατρικά θέματα; Ή η Τζένη με την οποία σκέφτονται να μεγαλώσουν το παιδί μαζί, αν ο Ηρακλής δεν την κλέψει για να κάνουν τη δική τους οικογένεια;



Παράλληλα, η μέλλουσα μαμά επιστρέφει στο β' κύκλο του "Μπαμπά, σ'αγαπώ" με περισσότερη αισιοδοξία κι αγάπη (και ίσως μια ευκαιρία στον Πανούλη;) και αποκαλύπτει τι αφήνει πίσω της στην α' σεζόν: https://www.instagram.com/reels/Dbvgj_eAU-o/



Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.



Πηγή: tvnea.com



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