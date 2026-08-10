2026-08-10 14:31:30
Φωτογραφία για Μπαμπά, σ’αγαπώ: Νίκος ή Πανούλης; Ποιος θα γίνει ο πατέρας του παιδιού της Στέλλας;
Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω.

Η Στέλλα αφήνει πίσω της όλη την αρνητική ενέργεια και επικεντρώνεται στην εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, στα πρώτα επεισόδια του β’ κύκλου θα μάθουμε και το φύλο του μωρού καθώς και το ποιος πήγε μαζί της στο πολύ σημαντικό υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου, στο οποίο είθισται η έγκυος να συνοδεύεται από τον πατέρα του παιδιού. Πήγε ο Νίκος, ο βιολογικός πατέρας; Ο Πανούλης που φιλοδοξεί να γίνει ο θετός πατέρας; Η Βιργινία που συμβουλεύει πλέον τη Στέλλα στα ιατρικά θέματα; Ή η Τζένη με την οποία σκέφτονται να μεγαλώσουν το παιδί μαζί, αν ο Ηρακλής δεν την κλέψει για να κάνουν τη δική τους οικογένεια;

Παράλληλα, η μέλλουσα μαμά επιστρέφει στο β' κύκλο του "Μπαμπά, σ'αγαπώ" με περισσότερη αισιοδοξία κι αγάπη (και ίσως μια ευκαιρία στον Πανούλη;) και αποκαλύπτει τι αφήνει πίσω της στην α' σεζόν: https://www.instagram.com/reels/Dbvgj_eAU-o/

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«TV Land»: Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ έρχεται… από τα παρασκήνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«TV Land»: Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ έρχεται… από τα παρασκήνια
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
Νίκος Ρογκάκος: Η τηλεοπτική συνύπαρξη με Λιβαθυνού και Σίσκο και τα μαθήματα της διαδρομής του
Νίκος Ρογκάκος: Η τηλεοπτική συνύπαρξη με Λιβαθυνού και Σίσκο και τα μαθήματα της διαδρομής του
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο στο β’ κύκλο της σειράς!
Μπαμπά, σ’αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
Μπαμπά, σ’αγαπώ: ο Νίκος μεταμορφώνεται σε «Μπαμπά – φεύγα» στο β’ κύκλο;
FREEGR TIPS: ΑΦΙΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
FREEGR TIPS: ΑΦΙΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ντέρτι»: Ένα τρέιλερ που σε βάζει στον κόσμο του – Εικόνα, πάθος και μια μουσική που μένει
«Ντέρτι»: Ένα τρέιλερ που σε βάζει στον κόσμο του – Εικόνα, πάθος και μια μουσική που μένει
Το σόι σου - Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται...
Το σόι σου - Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται...
Τα πολυτελή τρένα επιστρέφουν στην Κίνα.
Τα πολυτελή τρένα επιστρέφουν στην Κίνα.
Κλείνει η σήραγγα Λονδίνου–Χίθροου: Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και αναστάτωση στα δρομολόγια.
Κλείνει η σήραγγα Λονδίνου–Χίθροου: Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και αναστάτωση στα δρομολόγια.
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής
Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΟΦ για την παράνομη προώθηση και χορήγηση «ενδοφλέβιων θεραπειών» ως συμπληρωμάτων διατροφής