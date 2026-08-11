



ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2026 ΚΑΙ 2ΓΕ/2026

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Σημειώνεται ότι στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2026 στους κλάδους ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζουρνάς, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Δωδεκανήσου, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Μακεδονίας, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τούμπα και στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2026 στον κλάδο ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 12 Αυγούστου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

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