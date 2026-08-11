2026-08-11 12:10:09

Τα τρένα με κλινάμαξες επέστρεψαν — Αυτά είναι τα καλύτερα της Ευρώπης για το 2026Με άνετες καμπίνες, καροτσάκια με μπάρες και γραφική θέα, τα τρένα με κρεβάτια προσελκύουν εδώ και καιρό τους ταξιδιώτες που θέλουν να ξεκουραστούν σε μεγάλα ταξίδια.Νέα πολυτελή νυχτερινά βαγόνια έχουν λανσαριστεί φέτος – που κοστίζουν περισσότερο από μια πτήση business class – αλλά όσοι αναζητούν ένα πιο προσιτό sidirodromikanea

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