2026-08-11 11:00:36
Φωτογραφία για Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το “Τότε και Τώρα” μου αύξησε ηλικιακά το κοινό»
Για τη συμμετοχή του στη σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και Τώρα» μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αναφερόμενος στο πώς η τηλεοπτική του παρουσία επηρέασε και το κοινό που τον ακολουθεί στις παραστάσεις του.

Ο γνωστός κωμικός εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή του στη σειρά, επισημαίνοντας μάλιστα μία αλλαγή που ο ίδιος έχει ήδη διαπιστώσει.

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι είμαι στη σειρά του ΣΚΑΪ “Τότε και Τώρα”, μου αύξησε ηλικιακά το κοινό των παραστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη μυθοπλασία φαίνεται, λοιπόν, να τον έχει φέρει πιο κοντά και σε ένα διαφορετικό ηλικιακά τηλεοπτικό κοινό, το οποίο στη συνέχεια τον ακολουθεί και στις ζωντανές εμφανίσεις του.

 «Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί νιώθω κι εγώ πιο ωραία που απευθύνομαι σε όλους, χωρίς να προσαρμόζω πράγματα από κοινό σε κοινό.

Πιστεύω ότι κάναμε κάτι αξιοπρεπές με την Έλενα. Ήταν μια κωμική ανάσα αυτή η σειρά για μένα και ήδη είμαστε στα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε επίσης: «Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Η Έλενα είναι τρομερά ταλαντούχα ηθοποιός. Έχουμε κέφι και όρεξη και πιστεύω ότι η δεύτερη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη.

Τιμή μας μεγάλη που έρχονται τέτοιοι ηθοποιοί και τσαλακώνονται μαζί μας. Εγώ προσωπικά κερδίζω πάντα, έστω και από την προσέγγισή τους στο γύρισμα, είμαι παρατηρητικός, ρωτώ και τσεκάρω κιόλας».

Πηγή: tvnea.com
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