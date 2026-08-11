2026-08-11 11:00:36

Ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία ανοίγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τον όμιλο MK Group και επανασυνδέοντας τη διαδρομή του με δύο πρόσωπα που γνωρίζει πολύ καλά από το παρελθόν.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, με τη νέα συμφωνία να φαίνεται πως ξεπερνά τα στενά όρια της νυχτερινής διασκέδασης.



Αυτό άλλωστε παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τηλεοπτικά, καθώς στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Μαζωνάκης προαναγγέλλει δραστηριότητα σε ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα της ψυχαγωγίας, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά σε live εμφανίσεις και συναυλίες, αλλά και σε κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και animation.



Η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη



Αθήνα, 10η Αυγούστου του 2026



Μια φορά κι έναν καιρό… Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη. Και τώρα… Στο τώρα… Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια.



Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος. Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. A, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως. Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη Και θα περάσετε εσείς καλά… κι εμείς καλύτερα.



Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.



Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.



Πηγή: tvnea.com



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