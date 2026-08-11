2026-08-11 12:24:39

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το παιδί» είναι πλέον γεγονός, ωστόσο η επιστροφή της θα συνοδευτεί από μία σημαντική αλλαγή: η σειρά δεν θα συνεχίσει την πορεία της μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.



Την είδηση για τη συνέχεια της σειράς επιβεβαίωσε ο Λαέρτης Μαλκότσης, ο τηλεοπτικός «Χρυσόδημος», μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα social media η Foss Productions.



Ο νέος κύκλος αναμένεται να διατηρήσει το ιδιαίτερο ύφος που χαρακτήρισε τη σειρά, με την ιστορία στο Νεοχώρι της Αργολίδας να συνεχίζεται με νέα μυστήρια, ανατροπές, αποκαλύψεις αλλά και έντονο το στοιχείο της συγκίνησης.



Το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή αφορά το πού θα προβληθούν τα νέα επεισόδια. Η συνεργασία με την ΕΡΤ δεν συνεχίζεται και έτσι η παραγωγή βρίσκεται σε αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης.



Στο τραπέζι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρίσκονται δύο διαφορετικές επιλογές. Ενδιαφέρον για τον δεύτερο κύκλο του «Παιδιού» έχουν εκδηλώσει τόσο το MEGA όσο και ο ΑΝΤ1+, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία που θα καθορίσει πού θα μετακομίσει τελικά η σειρά.



Το μόνο που έχει πλέον «κλειδώσει» είναι ότι «Το παιδί» δεν ολοκληρώνει εδώ την ιστορία του και ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια και νέα τηλεοπτική στέγη.



Πηγή: tvnea.com



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