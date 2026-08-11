2026-08-11 16:42:50
Φωτογραφία για Γιάννης Πιτταράς: Στο «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου από 24 Αυγούστου



Ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο ανοίγει για τον Γιάννη Πιτταρά, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί και επίσημαστην πρωινή ενημερωτική ζώνη του σταθμού.

Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε ο ίδιος τη νέα του τηλεοπτική διαδρομή, αποκαλύπτοντας πως από τις 24 Αυγούστου θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου, στην εκπομπή «Σήμερα».

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ, με το κανάλι να διαμορφώνει το νέο δίδυμο με το οποίο θα μπει στη μάχη της ενημέρωσης για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Γιάννης Πιτταράς δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο επαγγελματικό βήμα, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Από τις 24 Αυγούστου, ξεκινά για εμένα ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο. Μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου, κάθε πρωί στον ΣΚΑΪ, στην εκπομπή “ΣΗΜΕΡΑ”. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτή τη νέα διαδρομή και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Μάλιστα, έκλεισε την ανακοίνωσή του με πιο χιουμοριστική διάθεση, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα στον νέο τηλεοπτικό του παρτενέρ: «Δημήτρης Οικονόμου, ετοιμάσου… έρχομαι!»

Έτσι, το «Σήμερα» περνά στη νέα του εποχή, με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτταρά να αναλαμβάνουν από τις 24 Αυγούστου την καθημερινή πρωινή ενημέρωση του ΣΚΑΪ.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέα τηλεοπτική μόδα: Ένας χαρακτήρας, ένα δελτίο Τύπου – Σπάστε και κανένα ευρώ, βρε παιδιά!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα τηλεοπτική μόδα: Ένας χαρακτήρας, ένα δελτίο Τύπου – Σπάστε και κανένα ευρώ, βρε παιδιά!
Στραπατσάδα: η νοστιμιά της απλότητας «Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε» -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στραπατσάδα: η νοστιμιά της απλότητας «Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε» -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έπεσαν οι υπογραφές με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Επιστρέφει δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Έπεσαν οι υπογραφές με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Επιστρέφει δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Πίσω από τις γραμμές»: Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στις 22:00
«Πίσω από τις γραμμές»: Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στις 22:00
Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού στις 07:00 το πρωί.
Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού στις 07:00 το πρωί.
Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στις 09:50 για το «ACTION ΤΩΡΑ»
Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στις 09:50 για το «ACTION ΤΩΡΑ»
Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί
Η «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 επιστρέφει στις 31 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μηχανοδηγός απολύθηκε επειδή συνελήφθη να διαβάζει βιβλίο ενώ οδηγούσε τρένο.
Μηχανοδηγός απολύθηκε επειδή συνελήφθη να διαβάζει βιβλίο ενώ οδηγούσε τρένο.
Μεγάλη συμμετοχή στον 7ο Λαϊκό αγώνα δρόμου στον Αστακό (φωτο Make Art)
Μεγάλη συμμετοχή στον 7ο Λαϊκό αγώνα δρόμου στον Αστακό (φωτο Make Art)
Πίνακες ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 : Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Υποβολή Ενστάσεων
Πίνακες ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 : Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Υποβολή Ενστάσεων
Ένα προβληματικό ταξίδι με τρένο για τον νέο Γερμανό Υπουργό Μεταφορών.
Ένα προβληματικό ταξίδι με τρένο για τον νέο Γερμανό Υπουργό Μεταφορών.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σταύρο Θεοδωράκη
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σταύρο Θεοδωράκη