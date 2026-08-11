





Ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο ανοίγει για τον Γιάννη Πιτταρά, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί και επίσημαστην πρωινή ενημερωτική ζώνη του σταθμού.

Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε ο ίδιος τη νέα του τηλεοπτική διαδρομή, αποκαλύπτοντας πως από τις 24 Αυγούστου θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου, στην εκπομπή «Σήμερα».

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ, με το κανάλι να διαμορφώνει το νέο δίδυμο με το οποίο θα μπει στη μάχη της ενημέρωσης για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Γιάννης Πιτταράς δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο επαγγελματικό βήμα, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Από τις 24 Αυγούστου, ξεκινά για εμένα ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο. Μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου, κάθε πρωί στον ΣΚΑΪ, στην εκπομπή “ΣΗΜΕΡΑ”. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτή τη νέα διαδρομή και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Μάλιστα, έκλεισε την ανακοίνωσή του με πιο χιουμοριστική διάθεση, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα στον νέο τηλεοπτικό του παρτενέρ: «Δημήτρης Οικονόμου, ετοιμάσου… έρχομαι!»

Έτσι, το «Σήμερα» περνά στη νέα του εποχή, με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτταρά να αναλαμβάνουν από τις 24 Αυγούστου την καθημερινή πρωινή ενημέρωση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com