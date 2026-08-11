Μια νέα μόδα φαίνεται πως έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στα γραφεία επικοινωνίας των τηλεοπτικών σταθμών. Και όχι, αυτή τη φορά δεν αφορά ούτε νέες σειρές, ούτε πρωτότυπες ιδέες, ούτε κάποια διαφορετική τηλεοπτική πρόταση. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κανάλια προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερη προβολή για τα προγράμματά τους… χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Ο Alpha φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη τακτική, ενώ σε μικρότερο βαθμό ακολουθεί πλέον και ο ΑΝΤ1.

Η συνταγή απλή: ένας χαρακτήρας, ένα δελτίο Τύπου.

Σήμερα μαθαίνουμε ποιος είναι ο Γιάννης. Αύριο ποια είναι η Μαρία. Μεθαύριο γνωρίζουμε τον Κώστα και μέχρι να φτάσει η πρεμιέρα μιας σειράς μπορεί να έχουμε γνωρίσει ολόκληρο το οικογενειακό της δέντρο.

Όλα, φυσικά, σε ξεχωριστά δελτία Τύπου.

Γιατί να στείλεις μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της σειράς όταν μπορείς να τη «σπάσεις» σε δέκα ή δεκαπέντε διαφορετικές αποστολές και να διεκδικήσεις ισάριθμες δημοσιεύσεις;

Το πρόβλημα είναι ότι κάπου έχουμε αρχίσει να μπερδεύουμε την είδηση με τη διαφήμιση.

Το ποιος είναι ένας χαρακτήρας, τι αγαπά, τι φοβάται και ποιο μυστικό κουβαλάει μπορεί να αποτελεί χρήσιμο υλικό για την επίσημη ιστοσελίδα ενός καναλιού και τα social media μιας σειράς. Δύσκολα, όμως, μπορούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι κάθε τέτοια περιγραφή αποτελεί και ξεχωριστή τηλεοπτική είδηση.

Και βέβαια η χρονική περίοδος μόνο τυχαία δεν είναι.

Καλοκαίρι.

Η τηλεοπτική επικαιρότητα βρίσκεται παραδοσιακά σε χαμηλές ταχύτητες. Οι περισσότερες εκπομπές έχουν ολοκληρωθεί, οι παρουσιαστές βρίσκονται σε διακοπές, οι μεταγραφές λιγοστεύουν και μέχρι να αρχίσουν οι πρεμιέρες υπάρχει ένα κενό.

Τα θέματα είναι λιγότερα και, προφανώς, ένα δελτίο Τύπου έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να δημοσιευτεί.

Κάπως έτσι, εκεί που κάποτε ένα κανάλι έστελνε την παρουσίαση της νέας του σειράς, τώρα μπορεί να τροφοδοτεί τα sites επί ημέρες με υλικό για το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα.

Μόνο που υπάρχει κάτι που μάλλον χαλάει λίγο το σχέδιο.

Αυτά τα θέματα κάνουν ελάχιστα κλικ.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί.

Ο αναγνώστης δεν ενδιαφέρεται επειδή ένα γραφείο Τύπου αποφάσισε ότι σήμερα πρέπει να γνωρίσει τον τέταρτο χαρακτήρα μιας σειράς που θα παρακολουθήσει –αν τελικά την παρακολουθήσει– σε έναν ή δύο μήνες.

Το ενδιαφέρον του κοινού δεν κατασκευάζεται με δελτία Τύπου.

Και κυρίως δεν πολλαπλασιάζεται επειδή μια πληροφορία που χωρούσε σε ένα κείμενο αποφασίσαμε να τη μοιράσουμε σε δέκα.

Αυτό δεν είναι περισσότερη ενημέρωση. Είναι περισσότερο promotion.

Και εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της συγκεκριμένης πρακτικής. Τα τηλεοπτικά sites δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως η δωρεάν προέκταση του διαφημιστικού μηχανισμού των καναλιών.

Άλλο να υπάρχει μια πραγματική είδηση για μια σειρά και άλλο να βαφτίζεται «είδηση» κάθε φωτογραφία, κάθε χαρακτήρας και κάθε μικρή πληροφορία, με την προσδοκία ότι θα αναπαραχθεί αυτούσια και θα προσφέρει ακόμη μία δωρεάν εμφάνιση του τίτλου ενός προγράμματος.

Και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται αυτή η πρακτική, τόσο περισσότερο κουράζει.

Πριν ακόμη δούμε τις σειρές, κινδυνεύουμε να έχουμε διαβάσει γι’ αυτές περισσότερα δελτία Τύπου απ’ όσα επεισόδια θα προβληθούν.

Ο Alpha το κάνει πλέον αρκετά συστηματικά. Ο ΑΝΤ1 φαίνεται να ακολουθεί, έστω σε μικρότερη κλίμακα.

Αν συνεχιστεί έτσι, βέβαια, στο τέλος δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε ούτε την πρεμιέρα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα γνωρίζουμε τους ήρωες καλύτερα κι από τους σεναριογράφους.

Τα κανάλια έχουν κάθε δικαίωμα να προωθούν τα προγράμματά τους όσο θέλουν. Αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να θυμηθούμε ότι promotion και δημοσιογραφική είδηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Και επειδή το κόλπο πλέον το καταλάβαμε…

Σπάστε, βρε παιδιά, και κανένα ευρώ για διαφήμιση. Μην είστε τόσο τζαμπατζήδες!

Πηγή: tvnea.com