2026-08-11 17:47:58
Φωτογραφία για Στραπατσάδα: η νοστιμιά της απλότητας «Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε» -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη



Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

 

Μια ντομάτα από τον κήπο, κόκκινη σαν δειλινό,

μέσ’τη γεύση της κρατάει τη ζωή μου στο χωριό.

Η στραπατσάδα είναι από τα πιο απλά και γνωστά φαγητά της ελληνικής κουζίνας. Με λίγα υλικά, ντομάτα, αυγά, τυρί και λάδι, αποτέλεσε ένα συνηθισμένο γεύμα των αγροτικών οικογενειών. Η αξία της βρίσκεται στην ποιότητα των υλικών και στη σύνδεση με την καθημερινή ζωή της υπαίθρου....

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