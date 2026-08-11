2026-08-11 20:01:39

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 13303 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) ακινητοποιήθηκε στις 18:00, στον Σταθμό Αγυιάς με 45 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 13303 θα υποκατασταθεί με λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Αγυιά – Ρίο, ενώ και το δρομολόγιο 13304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας) θα sidirodromikanea

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