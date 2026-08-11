2026-08-11 22:21:55
Φωτογραφία για Η αυριανή ολική έκλειψη Ηλίου – Θα τη δούμε από την Ελλάδα;
Αύριο, 12 Αυγούστου, θα συμβεί μία από τις εντυπωσιακότερες ολικές εκλείψεις Ηλίου των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Δυστυχώς, από την Ελλάδα δεν θα μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε, . Η χώρα μας βρίσκεται ανατολικότερα από την περιοχή ορατότητας του φαινομενου και, όταν η έκλειψη εξελίσσεται στη δυτική Ευρώπη, ο Ήλιος θα έχει ήδη δύσει στην Ελλαδα.

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από τη Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία και την Ισπανία, καθώς και από ένα πολύ μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει επίσης τον Αρκτικό και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό θα είναι το φαινόμενο στην Ισπανία, όπου η ζώνη ολικότητας θα περάσει από μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και από περιοχές κοντά στην A Coruña, το Bilbao, τη Zaragoza και τη Valencia, φτάνοντας μέχρι τις Βαλεαρίδες. Εκεί η ολικότητα θα συμβεί περίπου στις 20:27–20:32 τοπική ώρα, με τον Ήλιο πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Μια πραγματική έκλειψη Ηλιου στο ηλιοβασίλεμα. Τι υπεροχα που θα ειναι για οσους θα απολαυσουν το θεαμα αυριο.


Σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης δυτικής Ευρώπης η έκλειψη θα είναι μερική, με σημαντική κάλυψη του ηλιακού δίσκου.

Για εμάς στην Ελλάδα, λοιπόν, αύριο δεν θα υπάρχει κάτι να παρατηρήσουμε στον ουρανό. Θα χρειαστεί να αρκεστούμε στις εικόνες που θα έρθουν από την Ισλανδία και κυρίως από την Ισπανία.

Η επόμενη μεγάλη έκλειψη Ηλιου, όμως, στις 2 Αυγούστου 2027, θα είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία για την Ελλάδα.

Και ναι για εκεινη τη μερα ετοιμαζομαστε απο τώρα και ευχομαστε καθαρους ουρανους!!

Για οσους αυριο εφυγαν για Ισπανια ευχομαι καθαρους ουρανους και περιμενουμε τις φωτογραφιες τους για να ζηλεψουμε ΠΟΛΥ.

Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio.
tinanantsou.blogspot.gr
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