Η νέα ξένη σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς», κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 14.45 και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων.Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Τζεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική. Μία απόφαση της μητέρας όμως, προκαλεί άγριες συγκρούσεις και το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια, απειλώντας το μέλλον της Κι ενώ η οικογένεια Τζεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει τους φόβους που απέφευγε όλη της τη ζωή, η ηρωίδα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα...Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιοΗ Αζρά Γκουνάι δείχνει να έχει την τέλεια ζωή: είναι μια καταξιωμένη δικηγόρος στο γραφείο της μητέρας της, παντρεμένη με τον επίσης δικηγόρο, Σεργκέν και μητέρα τριών αξιολάτρευτων παιδιών. Η μητέρα της, Τσολπάν Τζεβχέρ, δικηγορεί και διοικεί το γραφείο εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον, και μάλλον έχει έρθει η ώρα να ξεκουραστεί. Η Αζρά είναι σίγουρη πως η μητέρα της θα της παραδώσει τα ηνία, όμως η κα. Τσολπάν θεωρεί ότι η Αζρά είναι ακόμα πολύ συναισθηματική για να αναλάβει μόνη της τα high profile διαζύγια που αναλαμβάνει το γραφείο. Οι δύο γυναίκες έρχονται σε σύγκρουση και η Αζρά αποφασίζει να αφήσει το οικογενειακό γραφείο και να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Όμως η κα. Τσολπάν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα. Ταυτόχρονα, κάποια σύννεφα αρχίζουν να εμφανίζονται στον γάμο της Αζρά και η καταιγίδα φαίνεται πως δεν είναι μακριά.Πηγή: tvnea.com