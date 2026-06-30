Μετά από μήνες συνεχών ανακοινώσεων που αφορούσαν αποκλειστικά το Copilot και τις λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η εταιρεία κυκλοφόρησε την ενημέρωση KB5095093 (διαθέσιμη ήδη σε Preview και έτοιμη για καθολική διάθεση τον Ιούλιο του 2026).

Αυτή η αναβάθμιση εστιάζει στην καθημερινή χρηστικότητα και διορθώνει μερικά από τα πιο εκνευριστικά προβλήματα των Windows 11.

Οι 5 νέες λειτουργίες «Πρώτης Ανάγκης»1. Πιο «ήσυχα» Widgets (Τέλος στο Hover)

Το μεγαλύτερο παράπονο των χρηστών επιλύεται: τα Widgets δεν θα ανοίγουν πλέον αυτόματα όταν απλά περνάτε το ποντίκι (hover) πάνω από το εικονίδιο στην taskbar, παρά μόνο με κλικ. Επιπλέον:

Μειώνονται οι ενοχλητικές ειδοποιήσεις και τα badges στην μπάρα εργασιών.

Η Microsoft αρχίζει να αφαιρεί το «θόρυβο» των ειδήσεων του MSN και των διαφημίσεων, προσφέροντας ένα καθαρό dashboard.

2. Έξυπνη Παύση Ενημερώσεων με Ημερολόγιο

Μέχρι τώρα, η παύση των Windows Updates γινόταν με προκαθορισμένες επιλογές (π.χ. «Παύση για 1 εβδομάδα»). Πλέον, ενσωματώνεται ένα πλήρες ημερολόγιο (Calendar Picker) στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε την ακριβή ημερομηνία που επιθυμείτε για να «παγώσετε» τα updates (έως και 35 ημέρες), έχοντας τον απόλυτο έλεγχο των επανεκκινήσεων.

3. Point-in-Time Restore (Ολικό Rollback)

Μια πανίσχυρη λειτουργία ανάκτησης που λειτουργεί τοπικά (offline) χωρίς ανάγκη για cloud ή συνδρομές.

Αντίθετα με το παλιό System Restore που έσωζε μόνο αρχεία συστήματος, το Point-in-Time Restore τραβάει πλήρη snapshots του δίσκου.

Αν μια ενημέρωση, ένας driver ή μια εφαρμογή «κρασάρει» το PC, μπορείτε να κάνετε rollback επαναφέροντας ακόμα και τα προσωπικά σας αρχεία και ρυθμίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν έως και 72 ώρες πριν.

4. Φίλτρο Μπλε Φωτός (Screen Tint)

Μια νέα λειτουργία προσβασιμότητας που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από το κλασικό Night Light. Το Screen Tint επιτρέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου full-screen color overlay. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα χρώματα (όχι μόνο θερμό κίτρινο) και να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ένταση για να μειώσετε δραστικά την καταπόνηση των ματιών.

5. Ριζική Αναβάθμιση στο Bluetooth

Η Microsoft διορθώνει μερικά από τα πιο επίμονα bugs συνδεσιμότητας:

Τα Windows πλέον θυμούνται αν είχατε κάνει mute το μικρόφωνο όταν αποσυνδέετε και επανασυνδέετε μια Bluetooth συσκευή.

Δημοφιλή ακουστικά (όπως τα Apple AirPods και Beats) αναγνωρίζονται και συνδέονται πολύ ταχύτερα.

Βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια κλήσεων (Bluetooth call quality).

Γιατί έχει σημασία: Η συγκεκριμένη αναβάθμιση δείχνει ότι η Microsoft άκουσε το feedback των χρηστών που ένιωθαν ότι η εταιρεία είχε «παραμελήσει» το βασικό λειτουργικό σύστημα για χάρη του AI promotion. Είναι μια καθαρά πρακτική ενημέρωση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής (Quality of Life) στο desktop.

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