2026-08-12 16:12:09

Η Μολδαβία θα παρέχει στην Ουκρανία έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του 2026 λόγω των ρωσικών επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, από τις 17 Αυγούστου, η σιδηροδρομική διαδρομή Κίεβο-Κισινάου θα αλλάξει για να διευκολύνει τις πιο βολικές μεταφορές προς το αεροδρόμιο.Η Μολδαβία θα παρέχει στην Ουκρανία έκπτωση έως και 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές sidirodromikanea

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