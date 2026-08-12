Η Μολδαβία θα παράσχει στην Ουκρανία σημαντική έκπτωση στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.
2026-08-12 16:12:09
Η Μολδαβία θα παρέχει στην Ουκρανία έκπτωση 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων έως το τέλος του 2026 λόγω των ρωσικών επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, από τις 17 Αυγούστου, η σιδηροδρομική διαδρομή Κίεβο-Κισινάου θα αλλάξει για να διευκολύνει τις πιο βολικές μεταφορές προς το αεροδρόμιο.Η Μολδαβία θα παρέχει στην Ουκρανία έκπτωση έως και 50% στις σιδηροδρομικές μεταφορές sidirodromikanea
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