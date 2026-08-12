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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παρασκευή 28/08



19:00 «Η γεωμετρία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής», εργαστήριο για παιδιά 6-9 ετών, σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών



Υλοποίηση: Αναστασία Δερνίκα, Φένια Κοτσολάκου - μαθηματικοί



[Αγροτολέσχη]



19:00 «Ιστορίες από πηλό», εργαστήριο για παιδιά 10-12 ετών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη



Σχεδιασμός/υλοποίηση: Φαίδρα Βασιλειάδου, Έλλη Παξινού, Νεφέλη Σιαφάκα - στελέχη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

[Πλατεία Αριστοτέλη]*Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο, παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας ένα παραδοσιακό αντικείμενο / εργαλείο / οικογενειακό κειμήλιο / φωτογραφία που απεικονίζει - χαρακτηρίζει ένα γυναικείο μέλος της οικογένειάς σας.19:30 «Στα Κατώφλια του Δημόσιου Χώρου: Κύκλοι Αφήγησης και Συντροφιάς»Πολυαισθητηριακή διαδρομή για άτομα από 16 ετών και πάνωΣχεδιασμός/υλοποίηση: Καρολίνα Βασιλικού - Αρχιτέκτονας EMΠ, Δρ. και Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Cambridge, μέλος της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Μάρπησσας Πάρου[Σημείο έναρξης: Ι.Ν. Παναγίτσας (Πλατεία Πεύκου)]*Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο, παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε έξω από το σπίτι (καλάθι, μαντήλι, κλειδιά, τηλέφωνο, εργόχειρο, και ό,τι άλλο φανταστείτε).20:30 «Όταν μια Γυναίκα Εμπνέει μια Παράδοση»: Ομιλία από την Έλενα Μπαζίνη, Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού.Προβολή ντοκιμαντέρ «Αναπαραστάσεις» σε σκηνοθεσία Νικολέτας Λεούση και Ειρήνης Στείρου και παραγωγή του Σωματείου Διαδρομές στη Μάρπησσα.[Πλατεία «Χριστού»]22:00 Συναυλία: «Η Ορχήστρα των Κυκλάδων συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι»με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση τουΔιευθύνει ο Νίκος Κυπουργός.Συμμετέχουν:Χορωδία Ωδείου Μυθωδία. Διδασκαλία: Μαρουλία ΚοντούΧορωδία Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. Διδασκαλία: Αστέριος Ρήγας[Πλατεία Ευστρατίου Αλιπράντη]Σάββατο 29/0819:00 «Η γεωμετρία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής», εργαστήριο για παιδιά 9-12 ετών, σε συνεργασία με το Μουσείο ΗρακλειδώνΥλοποίηση: Αναστασία Δερνίκα, Φένια Κοτσολάκου - μαθηματικοί[Αγροτολέσχη]19:00 «Ιστορίες από πηλό», εργαστήριο για παιδιά 5-8 ετών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. ΘεοχαράκηΣχεδιασμός/υλοποίηση: Φαίδρα Βασιλειάδου, Έλλη Παξινού, Νεφέλη Σιαφάκα - στελέχη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη[Πλατεία Αριστοτέλη]*Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο, παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας ένα παραδοσιακό αντικείμενο / εργαλείο / οικογενειακό κειμήλιο / φωτογραφία που απεικονίζει - χαρακτηρίζει ένα γυναικείο μέλος της οικογένειάς σας.19:00 «Γυναίκες Που Τρέχουν με τους Λύκους», συνάντηση δραματοθεραπείας και εικαστικών εμπνευσμένη από το έργο της Clarissa Pinkola Estés Γυναίκες Που Τρέχουν με τους Λύκους.Συντονισμός:Βάσω Παπάλη, δραματοθεραπεύτριαΚλεώνη Μανουσάκη, εικαστικός[Πλατεία Προφήτη Ηλία]20:30 Ξενάγηση στην Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης:«ΜάρπησσεςΒΕΡΑΕΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΦΡΑΝΚΛΗ»από την επιμελήτρια Δέσποινα Ζευκιλή.[Σημείο έναρξης: Κοινότητα Μάρπησσας]Στο τέλος της ξενάγησης θα πραγματοποιηθεί η performance«Βρόχινα ´ρανοκατέβατ», από Franck-Lee Alli-Tis aka Β Στυλιανίδου, 202622:00 Συναυλία: Μαρία Παπαγεωργίου Full BandΔημήτρης Τσόλης – τύμπαναΓιώργος Θεοδωρόπουλος – πλήκτρα, μπάσοΕυριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσειςΗχοληψία: Μαρία Κοζάρη[Αύλειος χώρος Κοινότητας Μάρπησσας]Κυριακή 30/0819:00 «Τα φυλαχτά του Αιγαίου», εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετώνΣίσσυ Κασσάνδρα, εκπαιδευτικός, αφηγήτριαΑναστασία Κασσάνδρα, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού[Αγροτολέσχη]19:00 «Μικρές Φωνές, Μεγάλες Ιστορίες», εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετώνΣχεδιασμός / συντονισμός: Έλενα Πάσσου, ηθοποιός – παιγνιοθεραπεύτρια[Αύλειος Χώρος Μουσείου Ν. Περαντινού]20:30 «Πιο γρήγορα! Πιο ψηλά! Πιο δυνατά! Διερευνώντας όψεις μητρικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση των παιδιών»: Ομιλία από την Μίννη Καρρά, εκπαιδευτικό, διδακτόρισσα Τ.Ε.Α.Π.Η, Ε.Κ.Π.Α.[Πλατεία «Χριστού»]22:00 «Με τσαμπούνες και τουμπάκια», με μουσικούς από την Πάρο και την Αντίπαρο.[Σημείο έναρξης: Πλατεία Μύλων]22:30 Παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Μαζί τους ο Παναγιώτης Βέργος, ο Γιώργος Γαβράς, ο Γιάννης Σιφναίος και ο Νίκος Τσαντάνης.[Πλατεία Παπα-Γιώργη Στάμενα]Παράλληλα με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το τριήμερο 28-30/08/2026, 19.00 – 22.00περιηγηθείτε στον παραδοσιακό οικισμό για να δείτε:- Τα σημεία ενδιαφέροντος και τις θεματικές διαδρομές βιωματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί από την εθελοντική ομάδα διοργάνωσης «Διαδρομές στη Μάρπησσα»• Πλατεία Ευαγγελισμού• Αυλή παλαιού φούρνου• Αύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής• Κατάστημα Νικήτα Αλιπράντη- Τις ψηφιακές περιηγήσεις σε παραδοσιακά σπίτια της Πάρου σε συνεργασία με την HERMeS (HERitage Management e-Society) και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Μάρπησσας• Οικία Πατέλη• Οικία Αννέτας Αλιπράντη – Σηφάκη• Οικία Στρατή Αλιπράντη- Τους επισκέψιμους χώρους οικία Ανουσάκη, ανεμόμυλο Άγουρου και τη Στέγη του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας.- «Στα Κατώφλια του Δημόσιου Χώρου: Κύκλοι Αφήγησης και Συντροφιάς»Ίχνη πολυαισθητηριακή διαδρομής σε σχεδιασμό Καρολίνας Βασιλικού:Σημείο έναρξης Ι. Ν. Παναγίτσας (Πλατεία Πεύκου)Βόλτο Οικίας ΠαπάζογλουΠλατεία Αγίου ΝικολάουΑύλειος χώρος Ι.Ν. Αγίας ΠαρασκευήςKατώφλι A - φυγές προς τις βρύσεςΚύκλος κλεισίματοςΚατώφλι Β - φυγές προς μύλους και φούρνο- Την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης«ΜάρπησσεςΒΕΡΑΕΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΦΡΑΝΚΛΗ»Επιμέλεια: Δέσποινα ΖευκιλήΈλια ΚαλογιάννηΓαλακτοφόρες, βίντεο εγκατάσταση, 2026[Δίπλα από την οικία Τσαντουλή- Στέλλα]Κωστάντζα ΚαψάληΚουμ Καν, Single channel video, HD, stereo, 2026[Απέναντι από την οικία Τσαντουλή - Στέλλα]Franck-Lee Alli-Tis aka Β ΣτυλιανίδουΒρόχινα ́ρανοκατέβατ, εγκατάσταση – περφόρμανς, 2026[Πλατεία Αριστοτέλη]Bέρα ΧοτζόγλουΈνα τραπέζι κάτω από τον έναστρο ουρανό, εγκατάσταση, 2026[Πλατεία Δημητρούλας]Επίσης, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε:Τον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της ΘεοτόκουΤον Ι.Ν. Αγίας ΠαρασκευήςΤον Ι.Ν. Αγίου ΝικολάουΤο Μουσείο Γλυπτικής Ν. ΠεραντινούΤο Λαογραφικό Μουσείο ΜάρπησσαςΤο Εκκλησιαστικό Μουσείο – Βυζαντινή Πινακοθήκη Ιεράς Μητρόπολης ΠαροναξίαςΠαρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου 2026Μάρπησσα, ΠάροςΗ είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσειςΟι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.Διοργάνωση: Διαδρομές στη ΜάρπησσαΣυνδιοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος ΠάρουΥπό την Αιγίδα του Υπουργείου ΠολιτισμούΜεγάλοι Χορηγοί: Avant Mar, Blue Star Ferries, CosmoteΧορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, COSMOTE TV, STAR, Η Καθημερινή, Δίεση 101.3, Έμπνευση 107





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