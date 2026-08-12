Τα κανάλια των «δύο μέτρων»: Δελτία Τύπου με το κιλό, ενημέρωση μόνο για τους… εκλεκτούς

Τα κανάλια των «δύο μέτρων»: Δελτία Τύπου με το κιλό, ενημέρωση μόνο για τους… εκλεκτούςΥπάρχει μια περίεργη αντίληψη που φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Όταν θέλουν εκείνα κάτι από τα Μέσα, θυμούνται τους πάντες. Όταν όμως τα Μέσα ζητούν κάτι από εκείνα, ξαφνικά αρχίζει το «δεν ξέρω», «δεν μπορώ», «δεν έχω κάτι να σου πω».Και για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι από την αρχή: το συγκεκριμένο κείμενο δεν αφορά ένα κανάλι, ένα γραφείο Τύπου ή ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόσωπο. Πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, όμως η συγκεκριμένη νοοτροπία έχει αρχίσει να γίνεται γενικότερο φαινόμενο στην τηλεοπτική αγορά.Τα email φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Δελτία Τύπου για εκπομπές, σειρές, πρεμιέρες, καλεσμένους, δηλώσεις, φωτογραφίες και πλέον –όπως γράφαμε και χθες– φτάσαμε στο σημείο «ένας χαρακτήρας, ένα δελτίο Τύπου».Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Γιατί τα δελτία Τύπου φαίνεται πως αντιμετωπίζονται πλέον από ορισμένους ως μια αυτονόητη μορφή δωρεάν διαφήμισης. Στέλνουμε ένα email σε δεκάδες sites, περιμένουμε να δημοσιευτεί αυτούσιο και κάπως έτσι μια σειρά, μια εκπομπή ή ένα τηλεοπτικό πρόσωπο αποκτά προβολή παντού, χωρίς να χρειαστεί να «σπάσει» κανείς ούτε ένα ευρώ.Μόνο που τα ενημερωτικά sites δεν είναι διαφημιστικές πινακίδες των τηλεοπτικών σταθμών και τα inbox των δημοσιογράφων δεν είναι δωρεάν media plan.Όταν υπάρχει ανάγκη προβολής, λοιπόν, όλοι είναι χρήσιμοι. Όλα τα sites πρέπει να ανεβάσουν το δελτίο, όλες οι σελίδες να αναπαράγουν το trailer, όλες να παρουσιάσουν τον νέο χαρακτήρα μιας σειράς και –αν γίνεται– όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο.Όταν όμως ένας δημοσιογράφος σηκώσει το τηλέφωνο και ζητήσει μια πραγματική πληροφορία, η εικόνα αλλάζει. Εκεί αρχίζει το γνωστό παιχνίδι: «δεν γνωρίζω», «δεν μπορώ να σου πω», «θα δούμε», «δεν έχει αποφασιστεί ακόμη».Και φυσικά υπάρχει και η άλλη κατηγορία. Εκείνη των… εκλεκτών.Γιατί στην τηλεοπτική πιάτσα έχει αρχίσει να δημιουργείται μια λογική σύμφωνα με την οποία η πληροφορία δεν δίνεται απαραίτητα με δημοσιογραφικά κριτήρια, αλλά με βάση τις σχέσεις. Αν είσαι «δικός μας», αν έχεις φροντίσει να μη δυσαρεστήσεις κανέναν ή –ακόμη καλύτερα– αν βρίσκεσαι σε κάποια εκπομπή του ίδιου του σταθμού, τότε οι πόρτες ανοίγουν λίγο ευκολότερα.Και κάπου εκεί ακούγεται και το αμίμητο επιχείρημα: «Θα το δώσουμε στον τάδε. Μετά θα το δουν οι υπόλοιποι και θα το πάρουν».Εξαιρετικά βολικό. Μόνο που αυτό δεν λέγεται ενημέρωση. Λέγεται επιλογή του ποιος θέλεις να προηγηθεί και ποιος θέλεις απλώς να αναπαράγει.Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση: για τη δωρεάν προβολή μάς θέλετε όλους. Για την πληροφορία, όμως, ξαφνικά θυμάστε τους λίγους.Τα ίδια Μέσα που αντιμετωπίζονται ως «δεύτερη επιλογή» όταν πρόκειται για μια είδηση, ξαφνικά γίνονται απολύτως απαραίτητα όταν πρέπει να ανέβει ένα δελτίο Τύπου. Τότε δεν υπάρχει «εκλεκτός». Τότε υπάρχει μια τεράστια λίστα παραληπτών.Δύο μέτρα και δύο σταθμά, λοιπόν. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.Και επειδή αυτή η κατάσταση δεν είναι καινούργια, αλλά πλέον αρχίζει να ξεπερνά τα όρια, από το TVNEA.com φέτος σκοπεύουμε να αλλάξουμε κι εμείς λίγο τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε.Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Δεν ζητάμε αποκλειστικές πληροφορίες επειδή «πρέπει» να μας δοθούν. Ζητάμε το αυτονόητο: όταν θεωρείς δεδομένο ότι ένα Μέσο θα διαθέσει χώρο, χρόνο και ανθρώπινη εργασία για να προβάλει δωρεάν το πρόγραμμα και τα πρόσωπά σου, οφείλεις τουλάχιστον να το αντιμετωπίζεις με τον ίδιο επαγγελματικό σεβασμό όταν εκείνο κάνει τη δουλειά του και ζητά ενημέρωση.Και επαναλαμβάνουμε για να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία: αυτό πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Κανάλια, γραφεία Τύπου και ανθρώπους που διαχειρίζονται την επικοινωνία τους. Δεν υπάρχουν για εμάς «καλοί» και «κακοί» σταθμοί ανάλογα με το λογότυπο. Υπάρχουν σωστές και λάθος επαγγελματικές συμπεριφορές.Γιατί η σχέση καναλιών και δημοσιογραφικών Μέσων δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν συμφέρει τη μία πλευρά.Και μια μικρή προειδοποίηση από τώρα, για να μην υπάρξουν αργότερα παρεξηγήσεις: τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, αν ορισμένοι δεν αλλάξουν μυαλά και –κυρίως– συμπεριφορά, στο TVNEA.com έχουμε πολλά να πούμε. Και αυτή τη φορά θα τα πούμε με ονόματα.Όχι με υπονοούμενα.Με ονόματα, περιστατικά και γεγονότα.Και οποιαδήποτε συμπεριφορά θεωρούμε αντιεπαγγελματική απέναντι στο Μέσο μας, θα την καταγράφουμε και θα την κρίνουμε δημόσια, όπως ακριβώς κάνουμε με όσα συμβαίνουν μπροστά από τις κάμερες.Προς όλες τις κατευθύνσεις. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς «αγαπημένα παιδιά».Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται να θεωρείς ένα site αρκετά σημαντικό για να σου προσφέρει καθημερινά δωρεάν προβολή, αλλά όχι αρκετά σημαντικό για να του σηκώσεις το τηλέφωνο όταν ζητά μια πληροφορία.Πασχαλίδης ΓιώργοςΠηγή: tvnea.com